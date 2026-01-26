Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin ve yakınlarının kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

Cansız bedeni Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu

Arama çalışmalarının 18’inci gününde acı haber gelmişti. Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmüştü.

Adli Tıp raporunda dikkat çeken DNA bulguları

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Kabaiş’in göğüs bölgesinden alınan sternal örnek ile vajina içinden alınan örneklerde, Rojin’e ait DNA ile karışık halde iki farklı erkeğe ait DNA profili tespit edildiği belirtilmişti.

Bu gelişme üzerine, cenazenin olay yerinden morg sürecine kadar temas ettiği değerlendirilen 134 kişiden DNA örneği alınmıştı.

Alınan DNA’lar uyuşmadı, bulaş tespit edilmedi

Adli Tıp Kurumu 5’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun hazırladığı rapora göre, alınan 134 DNA örneğinin hiçbirinin tespit edilen iki DNA profiliyle eşleşmediği bildirilmişti.

Raporda ayrıca herhangi bir bulaş tespit edilmediği, Rojin Kabaiş’in atletinde bulunan kanın ise başka bir kadına ait olduğu ifade edilmişti.

Cep telefonu inceleme için İspanya’ya gönderildi

Soruşturma kapsamında dijital deliller de mercek altına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi ve Adalet Bakanlığı’nın girişimleriyle Rojin Kabaiş’e ait cep telefonu, incelenmek üzere İspanya’ya gönderildi.

İspanya Adalet Bakanlığı’nın talebi kabul etmesi üzerine telefon, savcılık görevlileri tarafından yetkililere teslim edildi. İnceleme sürecinin tamamlandığı öğrenildi.

Üniversiteye gitmeden önce çektiği video ortaya çıktı

Soruşturma sürerken Rojin Kabaiş’in, üniversiteye gitmeden önce sanal medya hesabı için çektiği video da gün yüzüne çıktı. Görüntülerde Kabaiş’in, ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunduğu görülüyor.

“Çocuğa bağırmak sevgi değil, öfke öğretir”

Videoda konuşan Rojin Kabaiş, çocuklara bağırmanın ve sert tepki göstermenin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ebeveynlere şu sözlerle sesleniyor:

“Çocuk gelişimi ve eğitimi bu dönemde inanılmaz derecede önemli. Bağırmalar, kızmalar… Çocuğun bunu anlayacağını mı düşünüyorsunuz? Siz öfkeyle bağırdığınızda bu, çocukta sadece size karşı bir nefrete dönüşüyor.”