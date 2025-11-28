Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kefken açıklarında bulunan yabancı menşeli bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kıyıdan yaklaşık 30 mil uzaklıkta meydana gelen olay büyük endişe yarattı.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik bölgeye sevk edildi

Yangının bildirilmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler koordineli şekilde çalışma yürütürken, bölgedeki olumsuz koşullara rağmen yangına hızla müdahale edildi.

25 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi

Kurtarma operasyonu sonucunda gemide bulunan 25 personelin tamamı tahliye edildi. Kocaeli Valiliği yaptığı açıklamada:

“Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeli bir gemide meydana gelen yangında 25 personel tahliye edilmiş olup, tamamının sağlık durumu iyidir.” ifadelerine yer verdi.

Yangına ait görüntüler ortaya çıktı

Tahliye sonrası soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, yabancı menşeli gemideki yangına ilişkin görüntülere de ulaşıldı. Görüntülerde alevlerin ve yükselen dumanların yoğunluğu dikkat çekti.

Soruşturma sürüyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar başlatılırken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor.