Son Mühür- Türkiye’nin voleybol sahalarındaki başarılarıyla tanıdığı milli sporcu Derya Çayırgan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden ağır iddialara karşı ilk kez kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı. Önce uyuşturucu soruşturması, ardından ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dosyasıyla ilişkilendirilerek gözaltına alınan tecrübeli libero; hakkında dolaşıma sokulan "para trafiği" ve "özel ilişki" senaryolarına sert tepki gösterdi. Çayırgan, yaşanan bu süreci hem şahsına hem de ailesine yönelik bir itibar suikastı olarak nitelendirdi.

"Asılsız senaryolar karşısında sessiz kalmak imkansızdı"

Açıklamasının başında neden bugüne kadar sustuğuna dair merak edilenleri yanıtlayan Çayırgan, iddiaların içinde başka isimlerin de geçtiğini ve bir süre bu taraflardan açıklama gelmesini beklediğini ifade etti. Ancak süregelen sessizliğin kamuoyunda "gerçeğe aykırı bir algı" yaratmaya başlaması üzerine, kişisel onurunu korumak adına bu bilgilendirmeyi yapmanın zorunlu hale geldiğini vurguladı. Ünlü sporcu, ortaya atılan mesnetsiz iddiaların ahlak dışı ve haysiyet kırıcı olduğunu belirtti.

50 Bin Euro iddiasına net cevap: "Kendi birikimimdir"

Haber merkezlerine bomba gibi düşen "siyasetçilerden para aldı" iddialarına madde madde yanıt veren Derya Çayırgan, özellikle Ekrem İmamoğlu isminin geçtiği para transferi iddialarını kesin bir dille yalanladı. 20 yılı aşkın süredir profesyonel spor hayatının içinde olduğunu hatırlatan Çayırgan, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hiçbir siyasetçiden, özellikle de Ekrem İmamoğlu’ndan 50.000 Euro veya herhangi bir meblağ almadım. Yıllardır en üst düzey kulüplerde oynayan, sponsorluk ve reklam anlaşmaları olan profesyonel bir sporcuyum. Hesabımdaki para giriş-çıkışları, tamamen mesleki faaliyetlerimin ve şahsi birikimlerimin doğal bir sonucudur. Herhangi birinden maddi destek almaya ihtiyacım yoktur."

Özel hayata ilişkin iftiralara yargı yolu

Voleybol dünyasının başarılı ismi, sadece maddi iddialarla değil, aynı zamanda özel hayatına yönelik çirkin saldırılarla da karşı karşıya kaldığını belirtti. İBB Başkanı ile "özel bir ilişkisi" olduğuna dair yayılan haberlerin tamamen hayal ürünü olduğunu dile getiren sporcu, bu tip iftiraların kişilik haklarını ağır biçimde zedelediğini söyledi. Çayırgan, bu iftiraları yayan ve dolaşıma sokan tüm mecralar hakkında hukuki sürecin takipçisi olacağının altını çizdi.

Başarılarla dolu bir kariyerin gölgelenmesine izin vermeyecek

Derya Çayırgan, açıklamasının sonunda kariyer yolculuğundaki önemli durakları hatırlatarak, itibarını spor sahalarındaki emeğiyle kazandığını ifade etti. Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi’nde dördüncülük, Fenerbahçe ile Avrupa şampiyonluğu gibi dev başarıların mimarlarından biri olan tecrübeli isim; Adana ve Çanakkale gibi kulüplerdeki tarihsel katkılarını vurguladı. Üniversite yıllarından bu yana Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırdığını belirten Çayırgan, inşa ettiği bu mesleki kariyerin asılsız soruşturmalarla kirletilmesine müsaade etmeyeceğini duyurdu.