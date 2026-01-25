Birçok kullanıcı, Clawdbot'un sunduğu otomasyon yetenekleri sayesinde günlük iş yükünü şimdiden hafifletmeye başladı. Üstelik kurulum için kod yazma bilgisi gerekmiyor; tamamen kopyala-yapıştır yöntemiyle dakikalar içinde kurulabiliyor.

Clawdbot nedir?

Clawdbot, Anthropic'in Claude yapay zekasını temel alan açık kaynaklı bir asistan yazılımıdır. Çoğu yapay zeka aracı sadece sorularınıza yanıt verirken, Clawdbot doğrudan iş yapar. Gelen kutunuzu temizler, sizin yerinize araştırmalar yapar ve sesli komutlarla bile çalışabilir.

Google Drive ve Gmail gibi araçlarla tam entegrasyon kurabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor. Discord, Telegram ve WhatsApp gibi platformlar üzerinden kontrol edilebilen asistan, 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

Clawdbot nasıl kurulur?

Pek çok kişi bu tarz araçların çok teknik olduğunu düşünür. Ancak Clawdbot tamamen kopyala-yapıştır yöntemiyle kurulabiliyor. İşte adım adım kurulum rehberi:

1. Node.js kurulumu

Clawdbot'u çalıştırmak için sisteminizde Node.js (v22 veya daha yeni bir sürüm) yüklü olmalıdır. Terminale veya PowerShell'e node -v yazarak kontrol edebilirsiniz. Eğer yüklü değilse nodejs.org adresinden güncel sürümü indirin.

2. İşletim sistemine göre kurulum

İşletim sisteminize uygun olan komutu terminale yapıştırarak hızlıca kurabilirsiniz:

Windows (PowerShell): PowerShell'i yönetici olarak açın ve şu komutu çalıştırın:

iwr -useb https://clawd.bot/install.ps1 | iex

macOS (Homebrew ile):

brew install --cask clawdbot

Linux / Manuel Kurulum (NPM):

npm install -g clawdbot@latest

3. Yapılandırma ve onboarding

Kurulum tamamlandıktan sonra asistanınızı kişiselleştirmek için terminale şu komutu yazın:

clawdbot onboard --install-daemon

Bu aşamada API sağlayıcısı olarak Anthropic (Claude), OpenAI veya Vercel AI Gateway seçeneklerinden birini seçmeniz gerekiyor. Claude kullanacaksanız Anthropic'ten aldığınız API anahtarını girmeniz gerekiyor. Ardından botun hangi platformda (Discord, Telegram, WhatsApp) çalışmasını istediğinizi belirleyin.

4. Discord entegrasyonu örneği

Discord üzerinden kullanmak için şu adımları izleyin:

Discord Developer Portal üzerinden yeni bir uygulama oluşturun Bot sekmesine gidin, bir token oluşturun ve kopyalayın Privileged Gateway Intents altındaki tüm seçenekleri aktif edin Terminale clawdbot configure yazarak token'ı yapıştırın Botu sunucunuza davet edin ve ilk mesajınızı gönderin

Temel Clawdbot komutları

Komut Açıklama clawdbot onboard İlk kurulum ve yapılandırma sihirbazını başlatır clawdbot gateway Arka plan servisinin durumunu kontrol eder clawdbot doctor Kurulumdaki hataları tarar ve düzeltme önerir clawdbot update Botu en son sürüme günceller clawdbot logs Hata ayıklama için çalışma günlüklerini gösterir

Telegram üzerinden kontrol

Asistanınızı Telegram üzerinden de kontrol edebilirsiniz. BotFather aracılığıyla saniyeler içinde kendi botunuzu oluşturun, aldığınız belirteci kurulum sihirbazına yapıştırarak bağlantıyı tamamlayın. Bu işlem asistanın sadece sizinle konuşmasını sağlar ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturur.

Neden Clawdbot kullanmalısınız?

İnsan bir asistanın maliyeti oldukça yüksek olabilir. Clawdbot ise günde 24 saat kesintisiz çalışır ve aylık sadece API abonelik ücretiyle profesyonel destek sunar. Bu durum özellikle girişimciler ve küçük işletmeler için büyük bir fırsat oluşturuyor.

Zamanla yeni yetenekler ekleyerek asistanınızı geliştirebilirsiniz. Brave arama motorunu bağlayarak güncel web aramaları yaptırabilir, Google Drive entegrasyonuyla dosyalarınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Güvenlik uyarısı

Clawdbot yerel dosyalarınıza erişebilir. Eğer botu halka açık bir sunucuda kullanacaksanız, dmPolicy: "pairing" ayarını aktif ederek sadece sizin onayladığınız kişilerin botla konuşmasını sağlayabilirsiniz.

Daha stabil bir deneyim için AWS gibi platformlardan ücretsiz bir sunucu edinmeniz öneriliyor. Ubuntu işletim sistemini seçerek sunucunuzu hızlıca ayağa kaldırabilir, ardından ilgili yükleme komutunu terminale yapıştırarak kurulumu tamamlayabilirsiniz.