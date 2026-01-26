Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en yakıcı sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Aday Ofisi Kürsüsü’nün yalnızca bir siyasi platform olmadığını vurgulayan Özel, buranın doğrudan çözüm üretmeye yönelik bir “icraat kürsüsü” olduğunu ifade etti.

Toplantının ana gündem maddesinin, ülkede giderek derinleşen uyuşturucu sorunu olduğunu belirten Özel, mevcut mücadele anlayışına yönelik eleştirilerde bulundu.

“Türkiye uyuşturucuda transit değil, hedef ülke haline geldi”

Türkiye’nin artık uyuşturucu ticaretinde yalnızca bir geçiş güzergahı olmadığını söyleyen Özel, ülkenin doğrudan hedef ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

Mevcut yöntemlerle bu sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan CHP lideri, birkaç torbacının yakalanmasının ya da vitrine dönük uygulamaların kamuoyunu yanıltıcı olduğunu söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin magazinleştirilmesinin asıl tehlikeyi perdelediğini belirten Özel, toplumun önünde olan isimler üzerinden yürütülen süreçlerin fayda sağlamadığını ifade etti.

“Pardon demek insanların itibarını geri getirmez”

Özgür Özel, gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismin uyuşturucu testine götürülmesi ve ardından büyük bölümünün temiz çıkmasına rağmen yapılan açıklamalara sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Bu sorun sadece birkaç torbacının yakalanması meselesi olmadığı gibi bazı ünlü isimleri uyuşturucu testine götürüp getirerek konuyu magazinleştirerek çözülebilecek bir mesele de hiç değildir.

Gençlerin hayranlık duyduğu 19 ismi sıraya dizip teste götürüp 11'i temiz çıkınca onlara pardon demek; insanların itibarıyla oynamak hem mücadeleyi zayıflatan hem de bu kişileri toplum önünde, hayranları önünde zor duruma sokan, ayrıca bu kişilerin ailelerini, çocuklarını da yaşadıkları sosyal çevre içinde zor durumda bırakan uygulamalardır. Kimseye de bir faydası yoktur.”

“Operasyon sayısındaki artış başarı değil...”

İktidarın uyuşturucu operasyonlarındaki artışı bir başarı göstergesi olarak sunmasını da eleştiren Özel, bu durumun sorunun ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı şu ifadeleri kullandı:

“İktidar uyuşturucu operasyonlarının artmasıyla övünüyor. Ancak herkes biliyor ki operasyonların ve yakalanan miktarın artması uyuşturucu sorununun büyümesinin bir sonucudur.”

İBB kreşi iddialarına: “Kampanya haline getirildi”

Özgür Özel, iktidar medyasında günlerdir kampanya şeklinde gündeme getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir kreşte yaşandığı iddia edilen şiddet olayına da değindi.

Konunun bilinçli şekilde çarpıtıldığını belirten Özel, geçmişte yaşanan istismar vakalarına sessiz kalan çevrelerin bugün farklı bir tutum sergilediğini söyledi.

“Morluğu aile değil, öğretmen fark etti”

İBB’nin Eyüpsultan’daki Çocuk Etkinlik Merkezi’nde yaşanan süreci ayrıntılarıyla anlatan Özel, olayın kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Eyüpsultan'daki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde, oradaki eğitmenimizin tespit ettiği ve aileye bildirdiği bir konu var.

Bu Çocuk Etkinlik Merkezi'nde bir öğrenci üstü değiştirilirken göğsünde bir morluk, bir yara izine rastlıyor öğretmeni.

Derhal anneyi arıyor ve diyor ki annesine: 'Burasında bir morluk var, siz bunu gördünüz mü?' Annenin cevabı: 'Çocuktur bunlar, düşer kalkar, morarır.' oluyor.”

“Kreşte 35 kamera var, kör nokta yok”

Sürecin kayıt altına alındığını ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Özgür Özel, iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Tutanak altına alıyorlar hem morluğu gördüklerini hem anneye bildirdiklerini ve annenin yanıtını. Daha sonra bundan baba haberdar oluyor ve bir anda baba, spor eğitimi veren diğer eğitmeni suçluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hemen bu konuda bir soruşturma başlatıyor ve görüntüler inceleniyor. Şimdi bu konudaki bir kargaşaya son verelim; kreşte tam 35 kamera var ve kreşte kör nokta yok.

Gitsinler, 35 kameranın görüntülerini saklama mecburiyeti 15 gün, İBB üç ay saklıyor. Gitsinler 35 kamerayı incelesinler ve 'şurası kör noktadır' desinler. Öyle bir nokta yok.”