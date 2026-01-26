Son Mühür - Şubat ayına girilirken kış şartları yurt genelinde yeniden kendini göstermeye başladı. Yılın ilk günlerinde etkili olan kar yağışının bazı bölgelerde tekrar görüleceği ifade edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinde paylaştığı 5 günlük tahmin raporunda 24 il için kar uyarısı yapıldı.
24 ilimiz beyaz örtü ile kaplanacak
Kafkaslar üzerinden Türkiye’ye ulaşacak yağışlı hava dalgasının salı günü sadece 7 ilde etkili olması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların güçleneceği öngörülürken, cuma itibarıyla yağış görülecek kent sayısının 24’e çıkacağı tahmin ediliyor.
İşte 29-30 Ocak tarihlerinde kar beklenen şehirler
Ardahan
Kars
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Malatya
Hakkari
Van
Bitlis
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kahramanmaraş
Kayseri
Niğde
Sivas
Çankırı
Şırnak
Muş
Bingöl
Bayburt
Gümüşhane
Yozgat