Son Mühür - Şubat ayına girilirken kış şartları yurt genelinde yeniden kendini göstermeye başladı. Yılın ilk günlerinde etkili olan kar yağışının bazı bölgelerde tekrar görüleceği ifade edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) internet sitesinde paylaştığı 5 günlük tahmin raporunda 24 il için kar uyarısı yapıldı.

24 ilimiz beyaz örtü ile kaplanacak

Kafkaslar üzerinden Türkiye’ye ulaşacak yağışlı hava dalgasının salı günü sadece 7 ilde etkili olması bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde yağışların güçleneceği öngörülürken, cuma itibarıyla yağış görülecek kent sayısının 24’e çıkacağı tahmin ediliyor.

İşte 29-30 Ocak tarihlerinde kar beklenen şehirler

Ardahan

Kars

Erzurum

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Malatya

Hakkari

Van

Bitlis

Batman

Diyarbakır

Gaziantep

Kahramanmaraş

Kayseri

Niğde

Sivas

Çankırı

Şırnak

Muş

Bingöl

Bayburt

Gümüşhane

Yozgat