Son Mühür/ Begüm Mol- Bu yıl ilk kez “Uluslararası” statüsünde yapılacak MINEX, aynı zamanda Küresel Fuar Endüstrisi Birliği (UFI) tarafından verilen “Uluslararası Onaylı Etkinlik Sertifikası” ile Türkiye’de bu unvana sahip tek madencilik fuarı olma özelliğini taşıyor. Böylece fuar, hem güvenilirliğini hem de küresel ölçekteki prestijini artırarak Türkiye’nin madencilik teknolojilerindeki potansiyelini dünya sahnesine taşıyacak.

Ziyaretçi sayısında yeni rekor beklentisi

Geçen fuarda 40 ülkeden 1.742 yabancı ve 55 şehirden 14.392 yerli ziyaretçi, toplamda 16.134 profesyonel katılımcıyla buluşmuştu. Bu yıl uluslararası katılımcı sayısının üç kata yakın artması bekleniyor. Almanya, Avusturya, Çin, Fransa ve Japonya başta olmak üzere birçok ülkeden firmaların yer alacağı fuar, aynı zamanda Türkiye’nin yerli üretim makinelerini ve teknolojilerini dünya pazarlarıyla buluşturacak.

Geniş ürün yelpazesi

MINEX 2025’te; maden arama, sondaj, kırma, eleme, taşıma, cevher hazırlama ve iş güvenliği ekipmanları gibi çok sayıda ürün grubu sergilenecek. Fuarın hedef kitlesini madencilik ve doğal taş işletmeleri, mühendisler, danışmanlık firmaları, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler oluşturacak.

Akademi ve sektör aynı çatıda

MINEX ile eş zamanlı yapılacak olan IMMAT-2025 Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, bilim insanları ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek. Kongrede; maden işletmeciliği, cevher hazırlama ve zenginleştirme süreçleri, endüstriyel minerallerin üretim teknolojileri ile tünel açımında kullanılan makineler ve ekipmanlara ilişkin son gelişmeler ele alınacak. Bu kapsamda akademik bilgi ile sektörel deneyim, bilimsel tartışmalarla buluşturulacak.