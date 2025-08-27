Son Mühür- Yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Ben Leman” dizisi, daha başlamadan taciz iddiası ile gündeme oturdu. Dizinin başrol oyuncusu Tayanç Ayaydın’ın, meslektaşı Doğa Lara Akkaya’yı taciz ettiği ileri sürülmüştü.

Doğa Lara Akkaya’dan ifşalar

“Tozluyaka” dizisinde birlikte rol aldıkları döneme işaret eden Akkaya, Ayaydın’ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Oyuncu, yaşadığı durumu kamuoyuyla paylaşarak Ayaydın’ın kendisine gönderdiği mesajları sosyal medyadan yayınlamıştı.

Partneri Burçin Terzioğlu sessiz kalmadı

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği “Ben Leman” dizisinin bir diğer başrolü Burçin Terzioğlu, sessiz kalmadı. Terzioğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kadınlara destek verdi.

"Her kadının yanındayım”

“Geçmişte ya da günümüzde… Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bilmeden sessiz kalan… Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım.”

Dizi İzmir’de çekiliyor

İzmir’de çekimleri süren ve dört kadının yaşam öyküsünü konu alan “Ben Leman” dizisi, daha başlamadan büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Sektörde merak edilen en önemli konu ise Ayaydın’ın projedeki geleceği oldu.

Tayanç Ayaydın diziden ayrılıyor mu?

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Tayanç Ayaydın ve yapım şirketi NTC Medya yollarını ayırdı. “Ben Leman” dizisinde Ayaydın'ın canlandıracak olduğu “Genel Cerrah Demir”e başka bir oyuncu hayat verecek.