Son Mühür/ Merve Turan- Sadık Şendil’in klasik eseri “7 Kocalı Hürmüz”, uzun yılların ardından yeniden tiyatroseverlerle buluştu. Müjdat Gezen’in yönettiği yapımda Çağla Şıkel, Sarp Bozkurt, Şeyla Halis ve Müjdat Gezen rol alırken, ünlü sanatçı Mine Koşan da özel konuk olarak kadroda yer alıyordu. Ancak Koşan’ın projeden ayrılmasıyla ilgili iddialar kısa sürede büyük tartışma yarattı.

Kulis tartışması ve ‘geç çıkma’ iddiası

Müzikalin sahnelenmeye başlamasıyla kulis arkasında bazı gerginliklerin yaşandığı öne sürüldü. İddialara göre Mine Koşan, kendisine verilen işaretlere rağmen kaside bölümüne geç çıkarak sahne akışını aksattı. Bu durumun ardından Çağla Şıkel’in “Zamanında sahneye girmedi” şeklinde sitem ettiği iddia edildi.



Ayrıca Koşan hakkında kuliste yoğun sigara içtiği yönünde yapım ekibine şikâyetlerin iletildiği de ileri sürüldü. Tüm bu gelişmelerin ardından yapımcıların Koşan’la telefonla görüşerek projeye devam etmeyeceklerini ilettiği öne sürüldü.

“Hiçbir gerekçe olmadan işime son verildi”

Gündeme yansıyan iddiaların ardından usta sanatçı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaştı. Avukatı Halil Çelik aracılığıyla yayımlanan duyuruda, Koşan’ın müzikalden tamamen gerekçesiz şekilde telefonla çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada, “22 Ekim – 18 Aralık tarihleri arasında düzenli olarak sahne alan sanatçı Mine Koşan, tüm görevlerini eksiksiz yerine getirmesine rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeksizin projeden çıkarılmıştır. Yaşanan haksızlığın giderilmesi için yasal süreç başlatılmıştır” denildi.

Hukuki süreç resmen başladı

Koşan’ın avukatı, sözleşmeye aykırı şekilde yapılan iş sonlandırmasının hukuki olarak takip edileceğini belirtti. Sürecin hem sözleşme hükümleri hem de iş ve sanat hukuku kapsamında ilerletileceği kaydedildi.