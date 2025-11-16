Son Mühür/ Osman Günden- Kızılcık Şerbetine veda eden oyuncuların sosyal medya hesaplarında yaşanan karşılıklı takipten çıkmalar, dizi kulislerinde tansiyonu yükseltti. Son yaşanan gelişmeler, hayranlar arasında “set arkası kriz mi var?” sorularını gündeme getirdi.

“İlk ben çıktım, sevmeyince engelliyorum”

Dizide Nilay karakteriyle tanınan Feyza Civelek, partneri Emrah Altıntoprak ile Instagram’da birbirlerini takip etmeyi bırakmalarının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Civelek, “İlk ben takipten çıktım. Sevmediklerimi engelliyorum ve direkt engelledim.” diyerek sosyal medya kararının kişisel bir tercih olduğunu belirtmişti.

Sıla Türkoğlu, Civelek ve Güngör’ü takipten çıkardı

Dizinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu da benzer bir adım atarak hem Feyza Civelek’i hem de eski rol arkadaşı Doğukan Güngör’ü takip etmeyi bıraktı. Türkoğlu’nun özellikle Güngör’e yönelik bu hamlesi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Doğukan Güngör’den dikkat çeken paylaşım

Takip krizinin hemen ardından Doğukan Güngör, X hesabından imalı bir mesaj paylaştı. Güngör, “Hayat şaşırmamayı, herkesi kendim gibi sanmamayı öğretti.” ifadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler kısa sürede gündem olurken, paylaşımın Türkoğlu’nun hamlesine bir gönderme olup olmadığı tartışılmaya başlandı.