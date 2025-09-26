Son Mühür/ Begüm Mol- Bayraklı Belediyesi, ilçe sakinlerinin toplum sağlığını desteklemek, obezite tehlikesine dikkat çekmek ve bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla önemli bir farkındalık semineri gerçekleştirdi. “Hastalıklardan Korunma ve Bağışıklık Sistemini Güçlendirme” başlığı altında düzenlenen etkinlikte, Uzman Diyetisyen Aycem Pehlivan uzun ve kaliteli bir yaşamın sırlarına dair kapsamlı bilgiler sundu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sağlığın sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğunu belirterek, “Halk sağlığı açısından kritik öneme sahip farklı konularda bilgilendirme toplantılarımıza kararlılıkla devam edeceğiz,” mesajını verdi. Seminer, Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü organizasyonunda, Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlendi ve belediye meclis üyeleri ile yoğun bir vatandaş katılımıyla gerçekleşti.

Uzman diyetisyenden fonksiyonel beslenme ve yaşam kalitesi rehberi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Aycem Pehlivan, katılımcılara sağlıklı bir yaşamın temel taşlarını anlattı. Pehlivan, sunumunda beslenme alışkanlıklarının iyileştirilmesi, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesine etkileri ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gibi konulara derinlemesine değindi. İşlenmiş gıdalardan uzak durmak, yeterli su tüketimi, düzenli uyku ve stres yönetimi gibi temel kuralların önemine işaret etti. Ayrıca, gıda güvenliği, hijyen ve aralıklı oruç gibi güncel konuları da detaylandırdı. Fonksiyonel beslenme çerçevesinde, yalnızca takviye almanın yeterli olmayacağını, güçlü bir bağışıklık sistemi için uyku kalitesi, duygusal denge ve mitokondri sağlığının hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Pehlivan, katılımcılara fonksiyonel tabak modeli üzerinden hücre destekleyici öğünlerin nasıl oluşturulacağını görsel olarak aktardı. Özellikle aralıklı oruç konusunda, kadın ve erkek bedenleri arasındaki fizyolojik farklılıklara dikkat çekerek, kadınların oruç planlamasını hormonal döngülerine göre yapmasının kritik olduğunu belirtti. “Her kadının fizyolojisi kendine özgüdür. Oruç süresi ve şekli, kişisel deneyim ve hormon döngüsüne göre titizlikle ayarlanmalıdır,” diyerek kişiselleştirilmiş yaklaşımın önemini vurguladı.

Stres yönetimi ve bağırsak-beyin ekseni

Seminerde, bağırsak-beyin ekseni ve vagus sinirinin fonksiyonları ile stresin sindirim ve bağışıklık sistemi üzerindeki yıkıcı etkileri bilimsel verilerle ele alındı. Pehlivan, bu dengeyi desteklemek için meditasyon, nefes teknikleri ve özellikle “kutu nefes” gibi uygulamaların nasıl kullanılabileceğini uygulamalı olarak anlattı. Doğru nefes tekniklerinin hem stres azaltmada hem de kronik hastalıkların önlenmesinde büyük bir rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, fiziksel aktivitenin sadece kilo kontrolü için değil; ruh sağlığı, içsel denge ve genel sağlık açısından da vazgeçilmez olduğunun altını çizdi. Pehlivan, kalıcı bir sağlık dönüşümünün ancak kişiye özel planlamalar ve yaşam tarzı değişiklikleriyle mümkün olacağını sözlerine ekledi.

Başkan Önal: Halk sağlığı önceliğimiz olmaya devam edecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seminerin sonunda yaptığı açıklamada, halk sağlığı konusuna verdikleri önemin altını bir kez daha çizdi. Önal, obezite ve sağlıksız yaşam alışkanlıklarının günümüzün en büyük sorunları arasında yer aldığını belirterek, “Bayraklı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz,” dedi. Uzmanlar rehberliğinde aktarılan bilgilerin günlük yaşama kolayca uyarlanabilir nitelikte olduğunu belirten Başkan Önal, “Amacımız, beslenmeden spora, stres yönetiminden hijyene kadar her alanda bilinçlenmeyi artırarak sağlıklı ve mutlu bir toplum inşa etmektir. Bu yöndeki bilgilendirme seminerlerimiz kesintisiz sürecektir,” sözleriyle halk sağlığı çalışmalarının devamlılığını teyit etti.