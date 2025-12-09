Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği'nde (AARIENEA) tarihi bir ilki gerçekleştirerek Başkanlık görevine getirildiğini duyurdu. Bu gelişme ile bölgesel tarımsal araştırmalar, Türk liderliğinde yürütülecek.

Bölgesel tarım araştırmalarına Türkiye liderliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası tarım diplomasisi alanında önemli bir atılım gerçekleştirdiğini kamuoyuna bildirdi. Bakan Yumaklı, ülkenin, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARIENEA) bünyesinde ilk kez Başkanlık görevine seçildiğini kaydetti. Bu pozisyon, Türkiye'nin tarımsal araştırma ve geliştirme sahasındaki etkinliğini bölgesel ölçekte pekiştiren stratejik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Yeni teknolojiler Türk yönetiminde geliştirilecek

Bakan Yumaklı, bu yeni görevin getireceği sorumlulukları ve fırsatları detaylandırdı. AARIENEA çatısı altında faaliyet gösteren tarımsal araştırma kuruluşlarının, yeni teknolojiler ve modern üretim teknikleri geliştirme çalışmalarını, görev süresi boyunca Türkiye'nin liderliğinde sürdüreceğini ifade etti. Bu durum, Türkiye'nin tarım sektöründeki bilgi birikimini ve inovasyon kapasitesini geniş bir coğrafyaya taşıma potansiyeli sunuyor. Bakan, bu önemli görevin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye'nin bu prestijli göreve seçilmesi, tarımsal araştırmalar ve gıda güvenliği konularında bölgesel iş birliğini güçlendirme yolunda atılmış kritik bir adım olarak kabul ediliyor.

AARIENEA nedir ve Türkiye için önemi

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği (AARIENEA), bölge ülkeleri arasında tarımsal bilim ve teknoloji transferini teşvik eden, ortak araştırma programları yürüten ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan bir platformdur. Türkiye'nin bu Birliğe Başkanlık etmesi, sadece bölgesel bir liderlik rolü üstlenmesi anlamına gelmemekte; aynı zamanda iklim değişikliğine dayanıklı ürünler, su yönetimi ve modernizasyon gibi kritik konularda ulusal stratejilerin, Birliğin gündemine taşınması ve daha geniş kitlelerce benimsenmesi imkanını da beraberinde getirmektedir.