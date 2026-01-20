Son Mühür - Norveç’te, olası bir savaş durumunda ev, araç ve teknelerin ordu tarafından kullanılabileceğine ilişkin bilgilendirici mektupların binlerce vatandaşa gönderilmesi bekleniyor.

Norveç Silahlı Kuvvetleri, söz konusu el koyma uygulamalarının savaş şartlarında ordunun ülke savunması için ihtiyaç duyduğu kaynaklara erişimini güvence altına taşımayı hedeflediğini açıkladı. Ordu, gönderilen mektupların amacının olası bir çatışma halinde ilgili mülklere el konulabileceğini bildirmek olduğunu belirterek, bu bilgilendirmenin barış döneminde herhangi bir geçerliliği bulunmadığını vurguladı.

Hazırlık kapsamı

Askeri kaynaklara göre 2026 yılı kapsamında yaklaşık 13 bin 500 “hazırlık amaçlı el koyma bildirimi” gönderilmesi planlanıyor. Bu bildirimlerin bir yıl süreyle geçerli olacağı, mektupların yaklaşık üçte ikisinin ise önceki yıllara ait bildirimlerin yenilenmesi niteliğinde olduğu belirtildi. Ayrıca Norveç’in NATO’nun kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve son dönemde savunma kapasitesini artırmaya yönelik adımlar attığı da hatırlatıldı.