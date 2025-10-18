Son Mühür - Cumhurbaşkanlığı’nın 15 Ağustos 2024 tarihli genelgesinin ardından, hız levhaları ve hız bölgeleri düzenlendi. İki ay içinde yaklaşık 20 bin trafik levhası söküldü ve birçok yolda yeni hız sınırları belirlendi.

Sürücülerin şikayet ettiği Karadeniz Yolu’nda, ani hız düşürmeye neden olan cezaya yol açan uyarı levhaları kaldırıldı. Artık sürücüler, hız sınırının başlangıç ve bitiş noktalarını karışıklık yaşamadan, net ve standart işaretlerle takip edebiliyor. Gereksiz uyarılar ile radar ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) levhaları tamamen söküldü ve yolun çeşitli bölümlerinde hız sınırları yeniden düzenlendi.

110'a çıkartıldı

Sürücülerin en çok şikayet ettiği yerleşim yerlerinden biri olan Çorum’un Osmancık ilçesinde kapsamlı bir sadeleştirme yapıldı. Sürücüleri zor duruma sokan radar ve EDS kameraları kaldırıldı. İstanbul-Tosya yönünde, hızı ani şekilde 82 km/s’den 50 km/s’ye düşüren uyarı levhaları söküldü. Kastamonu’nun Tosya ilçe merkezinde 82 km/s sınırı korunurken, Samsun yönündeki sınır kaldırılarak yerleşim içinde hız 70 km/s olarak sabitlendi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 82 km/s limiti devam ederken, Atkaracalar’da hız sınırı 110 km/s’ye çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri ise tamamen iptal edildi.