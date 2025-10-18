Son Mühür - Artık hemen herkes cep telefonundan ya da internet bankacılığından kolayca para transferi yapıyor; uzmanlar ise bu kolaylığın ciddi riskler taşıdığını, yanlış IBAN’a gönderilen tutarın alıcının onayı olmadan bankalarca çoğu zaman geri alınamadığını belirtiyor.

Yanlış IBAN'a para gönderebilirsiniz

Bankacılık sistemindeki her EFT veya havale işlemi IBAN üzerinden yürütülüyor; tek bir rakamın bile yanlış girilmesi paranın başka bir hesaba gitmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, alıcı parayı çektiğinde bankaya yapılan başvurunun bile parayı geri almayı çoğu zaman zorlaştırdığını söylüyor. Hukuki süreç ise uzun ve zahmetli; çünkü bankalar yalnızca aracılık yapıyor ve paranın iadesi için resmî itiraz süreci başlatılması gerekiyor.

IBAN numarası gönderirken dikkat

Bir diğer risk ise IBAN numaranızı rastgele paylaşmak; dolandırıcılar bu bilgileri kullanarak sahte işlemler yapabiliyor ve hesap sahibi habersiz olsa bile “dolandırıcılığa aracılık” suçlamasıyla karşılaşabiliyor. Uzmanlar, IBAN bilgilerinizi yalnızca güvenilir kurumlar ve tanıdıklarınızla paylaşmanızı, sosyal medyada hesap numarası yayınlamamanızı tavsiye ediyor. Bu adımları takip edin Para göndermeden önce IBAN numarasını en az iki kez kontrol edin.

İşlem sırasında ekranda görünen hesap sahibinin adını mutlaka teyit edin.

Tanımadığınız kişilerden gelen “emanet” veya benzeri para taleplerine itibar etmeyin.

IBAN paylaşırken açıklama kısmına doğru ve açıklayıcı bilgi girmeyi unutmayın. Paranız saniyeler içinde yok olabilir IBAN hatası pek çok kişinin başına geldi; bazıları birikimlerinin tamamını kaybetti. Uzmanlar, “bir anlık dikkatsizlik yılların birikimini yok edebilir” uyarısında bulunuyor. Bu yüzden her para transferinde IBAN’ı dikkatle kontrol etmek, hem maddi hem de hukuki açıdan sizi koruyacaktır.