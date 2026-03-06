ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi zirveye taşıyacak yeni açıklamalarda bulundu.

Mevcut İran yönetimiyle yapılacak olası bir mutabakatın sınırlarını çizen Trump, diplomatik bir çözüm için tek yolun "kayıtsız şartsız boyun eğme" olduğunu ifade etti. Beyaz Saray’dan yükselen bu kararlı ses, bölgedeki jeopolitik dengelerin yeniden şekilleneceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlandı.

Yeni bir dönem için "Lider değişimi" şartı

Haberin detaylarına göre Başkan Trump, mevcut siyasi tablo içerisinde İran ile herhangi bir orta yolun bulunmadığını net bir dille vurguladı. ABD’nin kırmızı çizgilerini hatırlatan lider, masaya oturabilmek için öncelikli olarak "kabul edilebilir" bir yönetimin iş başına gelmesi gerektiğine işaret etti.

Müttefiklerle birlikte kalkınma sözü

Başkan Trump, Tahran’ın siyasi rotasını değiştirmesi durumunda izlenecek yol haritasına dair de iyimser ancak şartlı bir tablo çizdi. Uygun bir liderin seçilmesi halinde ABD ve stratejik müttefiklerinin devreye gireceğini belirten Trump, İran halkını ekonomik ve sosyal yıkımdan kurtarmak için seferber olacaklarını ifade etti. "Yorulmadan çalışacağız" ifadesini kullanan ABD Başkanı, köklü bir değişim yaşanması durumunda ülkeyi uçurumun eşiğinden çekip alacak kapsamlı bir destek paketinin de kapısını araladı.