ABD Başkanı Donald Trump, İran’da süren kitlesel protestoları gündemine aldı. Geçmişte protestoculara ateş açıldığını hatırlatan Trump, eğer İran yönetimi bu yöntemi tekrar uygularsa ABD’nin çok sert bir şekilde karşılık vereceğini belirtti.

Trump, bugüne kadar İran güvenlik güçlerinin büyük ölçüde şiddet kullanmadığını ve halkın mevcut rejimi devirmeye yönelik isteğinin yüksek olduğunu ifade etti.

Venezuela operasyonu ve maduro eleştirisi

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin ülkeden kaçırılması konusundaki kararını savundu. Maduro yönetiminin ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığında kilit rol oynadığını iddia eden Trump, önceki yönetimlerin bu konuda sessiz kaldığını söyledi. “Maduro çok sayıda insanı öldürdü ve ülkemize zararlı kişileri gönderdi” değerlendirmesini yapan Trump, söz konusu hamlenin zor bir karar olmadığını belirtti.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele

ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonları değerlendiren Trump, denizden gelen uyuşturucunun yüzde 97 oranında engellendiğini söyledi. Şimdi karadan getirilen uyuşturucunun önlenmesine odaklandıklarını ifade eden Trump, kartellerin Meksika’da aktif olduğunu ve ülkeyi kontrol ettiğini vurguladı. Kartellerin getirdiği uyuşturucunun ABD’de her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açtığını hatırlatan Trump, yürütülen mücadelenin önemli sonuçlar doğurduğunu savundu.

Savunma bütçesi ve askeri harcamalar

ABD’nin 2027 yılı savunma bütçesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, bütçenin 1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolara çıkarılması gerektiğini belirtti. “Dünyanın en iyi askeri ekipmanlarına sahibiz, ancak gerçek tehditler karşısında daha fazlasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Venezuela petrolü ABD’nin kontrolünde

Trump, Venezuela’nın petrol altyapısının yeniden inşası ve işletilmesi planlarına değindi. Petrol şirketlerinin, ülkenin altyapısını baştan sona yeniden inşa etmek için en az 100 milyar dolar yatırım yapacağını belirten Trump, Venezuela’nın büyük miktarda ve kaliteli petrole sahip olduğunu kaydetti. ABD’nin bu girişimi ile dünya petrol fiyatlarının düşeceğini savunan Trump, sürecin hem ABD hem de küresel ekonomi için olumlu olacağını söyledi.

Küba’ya yönelik öngörü

Venezuela’daki yönetim değişikliğinin Küba üzerindeki etkisine de değinen Trump, “Küba, Venezuela’dan petrol geliri alıyordu. Bu akış kesildi, bundan dolayı Küba’nın ne yapacağını kestiremiyorum. Bence ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşayacak” değerlendirmesinde bulundu.