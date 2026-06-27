Son Mühür- Swissotel Büyük Efes İzmir İzmir Rotary Kulübü’nün 2026-2027 dönem devir teslim törenine ev sahipliği yaptı. Rotary ailesi, üyeler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, 2025-2026 Dönem Başkanı Hazal Kahraman, başkanlık görevini 2026-2027 Dönem Başkanı Ozan Karakaya’ya devretti.

"Hayalini kurduğum bir sorumluluk"

Ozan Karakaya başkanlık görevini devralmanın gururunu yaşadığını ifade ederek Rotary yolculuğunun 2015 yılında İzmir Rotaract Kulübü’nde başladığını belirtti. Uzun yollardır hayalini kurduğu anlamlı bir sorumluluk olduğunu söyleyen Karakaya bu yolculukta kendisine destek olan başta Guvernör Aylin Olut Ötken olmak üzere Şeref Tufan Yazıcı, Merve Baykan, Gaye Berköz ve tüm Rotary dostlarına teşekkür etti.

Birlik, dayanışma ve kalıcı projeler vurgusu

Yeni dönemde birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Karakaya, “Bugün dünyada ve ülkemizde yaşanan zorluklar, Rotary’nin hizmet anlayışına ve dayanışma ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Bu dönemde omuz omuza vererek, kalıcı etki yaratacak projeler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

"İzmir Rotary Kulübü’nün gücü nesilden nesile aktarılıyor"

2440. Bölge Guvernörü Aylin Olut Ötken ise konuşmasında, Hazal Kahraman ve yönetim kuruluna başarılı hizmet dönemleri için teşekkür ederek, “Ozan’ın Rotary sevgisi ve liderliği kulübümüze yeni bir ivme kazandıracaktır. İzmir Rotary Kulübü’nün en büyük gücü, nesilden nesile aktarılan hizmet anlayışı ve kalıcı etki yaratma vizyonudur.” ifadelerini kullandı. Eski başkan Hazal Kahraman da yeni dönem başkanına başarılar diledi.

65 yıllık tarihe vefa plaketi

Ozan Karakaya tören sonunda Hazal Kahraman'a özverili çalışmaları için teşekkür ederek İzmir Rotary Kulübü’nün 65 yıllık tarihinde görev yapan tüm dönem başkanlarının isimlerinin yer aldığı özel hazırlanmış anı plaketini takdim etti.