Son Mühür - 2025’in tamamlanmasıyla birlikte bankacılık sektöründe yeni düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı. Günlük para çekme ve transfer limitleri güncellenirken, ATM’den nakit çekimine ilişkin önemli bir değişiklik de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, 2025 sonunda tartışılan ATM limit artışlarının 2026’nın ilk çeyreğinde uygulanması ve günlük para çekme sınırının 50 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle birlikte ATM’lerden QR kod ile yapılan para çekme limitlerinde de kapsamlı güncellemeler yapılması bekleniyor. Peki, bu süreçte hangi yenilikler öne çıkacak?

Yüksek enflasyon ve artan nakit talebi, bankaları operasyonel giderleri azaltmak ve şubelerdeki yoğunluğu hafifletmek adına bu yönde adım atmaya itiyor. Halihazırda 10 bin TL ile 15 bin TL aralığında bulunan komisyonsuz günlük para çekme limitlerinin, yakın zamanda kayda değer şekilde yükseltilmesi öngörülüyor. Limit yükseltilecek Düzenlemenin en dikkat çeken unsurlarından biri, şubelere bitişik ATM’lerle AVM, metro ve cadde gibi bağımsız noktalarda bulunan ATM’ler arasındaki limit farkı olacak. Güvenlik ve lojistik kolaylıklar nedeniyle bankaların, şube içi ATM’lerde para çekme limitlerini 50 bin TL’nin üzerine çıkarmaya hazırlandığı öne sürülüyor. “Off-site” olarak tanımlanan bağımsız ATM’lerde ise nakit ikmali kaynaklı zorluklar nedeniyle limit artışının daha kontrollü yapılması ve 50 bin TL’nin altında tutulması bekleniyor. QR ile para çekmede yeni dönem Yeni dönemde yalnızca fiziksel kartla yapılan işlemler değil, QR kod ve kartsız para çekme limitlerinde de artış bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre, yeni nesil ATM’lerde QR kod üzerinden gerçekleştirilen çekimlerin, kartlı işlem limitleriyle eşitlenmesi amaçlanıyor. Böylece kullanıcıların kart taşımaya gerek kalmadan yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hedefleniyor. Resmi limit artışları tam olarak uygulanmaya başlamadan önce, bankaların halihazırda geçerli olan güncel limit tablosu aşağıdaki gibidir: Ziraat Bankası: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 7.500 TL | Yatırma: 20.000 TL Vakıfbank: Para Çekme: 20.000 TL | QR: 5.000 TL | Yatırma: 50.000 TL Halkbank: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 7.500 TL | Yatırma: 50.000 TL İş Bankası: Para Çekme: 20.000 TL | QR: 20.000 TL | Yatırma: 100.000 TL Garanti BBVA: Para Çekme: 15.000 TL | QR: 15.000 TL | Yatırma: 100.000 TL Yapı Kredi: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 185.000 TL Akbank: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 5.000 TL | Yatırma: 25.000 TL ING Bank: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 50.000 TL Denizbank: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 5.000 TL | Yatırma: 74.750 TL Kuveyt Türk: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 50.000 TL QNB Finansbank: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 50.000 TL TEB: Para Çekme: 10.000 TL | QR: 5.000 TL | Yatırma: 74.990 TL Fibabanka: Para Çekme: 15.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 100.000 TL Enpara: Para Çekme: 50.000 TL | QR: 10.000 TL | Yatırma: 185.000 TL Albaraka Türk: Para Çekme: 5.000 TL | QR: 15.000 TL | Yatırma: 50.000 TL Ziraat Katılım: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 20.000 TL Vakıf Katılım: Para Çekme: 2.500 TL | Yatırma: 2.500 TL Odeabank: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 100.000 TL Şekerbank: Para Çekme: 7.500 TL | Yatırma: 50.000 TL HSBC: Para Çekme: 8.500 TL | Yatırma: 50.000 TL Burgan Bank: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 50.000 TL Anadolubank: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 20.000 TL Alternatif Bank: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 20.000 TL Aktif Bank: Para Çekme: 10.000 TL | Yatırma: 20.000 TL