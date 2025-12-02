Son Mühür - Zorunlu trafik sigortası, trafikteki tüm araçların sahip olmak zorunda olduğu bir güvence mekanizmasıdır. Üçüncü kişilere verilen zararları karşılayan bu sigorta, her ay Sigorta Bilgi Merkezi’nin belirlediği güncel primlerle uygulanıyor. Bu ay açıklanan yeni primler, hem bireysel sürücüler hem de ticari araç sahipleri için büyük önem taşıyor.
15 Bin TL'yi geçti
Sigorta Bilgi Merkezi’nin verilerine göre, İstanbul’da bir sürücü aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak istediğinde 15 bin 60 TL ödemek zorunda; aksi takdirde trafiğe çıkamaz. Sigortasız araç kullananlara ise hem para cezası kesiliyor hem de araç bağlanıyor.
Yeni trafik sigortası tarifeleri
İstanbul’da Otomobil Primleri
İçten yanmalı motora sahip otomobillerde:
0. basamak riskli sürücü: 45.181 TL
8. basamak hasarsız sürücü: 7.530 TL
Riskli ve risksiz sürücü arasındaki fark yaklaşık %500 seviyesinde.
Ankara’da Primler
Riskli sürücü: 43.902 TL
Hasarsız sürücü: 7.317 TL
İzmir’de Primler
Riskli sürücü: 42.623 TL
Hasarsız sürücü: 7.104 TL
Ticari taksilerde primler ise çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor:
İstanbul
basamak: 121.397 TL
basamak: 20.233 TL
Ankara
117.961 TL – 19.660 TL
İzmir
114.526 TL – 19.088 TL
Otobüsler zirvede yer aldı
31 koltuk ve üzeri otobüslerde primler rekor seviyeye ulaştı. İstanbul’da 0. basamaktaki bir otobüs için prim 290.969 TL’ye çıkarken, 8. basamakta bu rakam 48.495 TL olarak belirlendi.
1 Ocak'ta her şey değişiyor
Mevcut uygulamada, yeni araç alan bir sürücü 8. basamakta olsa dahi poliçesini 4. basamaktan başlatmak zorundaydı. Bu durum, kazasız sürücüleri dezavantajlı duruma getirirken, kaza yapanlara avantaj sağlıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte:
Sürücünün bulunduğu basamak, yeni aldığı araçta da uygulanacak. Örneğin, 8. basamakta olan bir sürücü yeni araç aldığında poliçesi yine 8. basamaktan başlayacak. 1. basamakta olan ve kaza yapmış sürücüler ise poliçelerini 1. basamaktan alacak. Mevcut aracını satıp yenisini alanlar için ise basamak sistemi değişmeden devam edecek.
Poliçesini yeni yenileyeler dikkat
Mevcut uygulamada, poliçe erken yenilense bile yeni poliçe devreye girene kadar kaza yapılsa basamak etkilenmiyordu. 2026’dan itibaren bu durum değişiyor: Erken yenilenen poliçe aktif hale gelmeden kaza yapılırsa, bir sonraki yenilemede basamak bir kademe düşürülecek. Bu düzenleme, kaza yapan sürücülerin ödüllendirilmesini önlemek amacıyla getirildi. Yeni genelgeyle kaza yapmayan sürücülerin hakları korunurken, riskli sürücülere sağlanan avantajlar kaldırılıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek sistem, trafik sigortasında daha adil bir fiyatlama sağlamayı hedefliyor.