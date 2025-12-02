Mevcut uygulamada, yeni araç alan bir sürücü 8. basamakta olsa dahi poliçesini 4. basamaktan başlatmak zorundaydı. Bu durum, kazasız sürücüleri dezavantajlı duruma getirirken, kaza yapanlara avantaj sağlıyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte:

Sürücünün bulunduğu basamak, yeni aldığı araçta da uygulanacak. Örneğin, 8. basamakta olan bir sürücü yeni araç aldığında poliçesi yine 8. basamaktan başlayacak. 1. basamakta olan ve kaza yapmış sürücüler ise poliçelerini 1. basamaktan alacak. Mevcut aracını satıp yenisini alanlar için ise basamak sistemi değişmeden devam edecek.

Poliçesini yeni yenileyeler dikkat

Mevcut uygulamada, poliçe erken yenilense bile yeni poliçe devreye girene kadar kaza yapılsa basamak etkilenmiyordu. 2026’dan itibaren bu durum değişiyor: Erken yenilenen poliçe aktif hale gelmeden kaza yapılırsa, bir sonraki yenilemede basamak bir kademe düşürülecek. Bu düzenleme, kaza yapan sürücülerin ödüllendirilmesini önlemek amacıyla getirildi. Yeni genelgeyle kaza yapmayan sürücülerin hakları korunurken, riskli sürücülere sağlanan avantajlar kaldırılıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek sistem, trafik sigortasında daha adil bir fiyatlama sağlamayı hedefliyor.