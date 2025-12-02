Son Mühür- Senem Toluay Ilgaz’ın hazırlayıp sunduğu Öncesi Sonrası programında konuşan Erdursun, mevcut ekonomik koşulların asgari ücretin çok üzerinde bir yaşam maliyeti oluşturduğunu belirtti. Erdursun, “Türkiye’de ortalama ücretler 35 bin lira seviyesinde. Asgari ücretle yaşam artık mümkün değil” diyerek en az 35 bin TL’lik taban ücretin gerçekçi olduğunu vurguladı.

“50 bin TL asgari ücret piyasayı zorlar”

DİSK’in talep ettiği 35 bin TL’lik asgari ücretin makul olduğunu dile getiren Erdursun, işletmelerin maliyet yapısına bakıldığında 50 bin TL seviyesindeki bir asgari ücretin piyasayı zorlayacağını söyledi. Ücretlerin aşırı yükselmesi halinde temel gıda fiyatlarının da artabileceğine dikkat çekerek, “Devlet işletmeleri desteklemek zorunda. Aksi halde ekmek dahil birçok ürünün fiyatı yükselir” değerlendirmesinde bulundu.

“Asgari ücret en fazla 6 ay uygulanmalı”

Asgari ücretin uzun süreli bir çalışma ücreti haline gelmesinin yapısal sorun yarattığını belirten Erdursun, bir çalışanın en fazla 6 ay asgari ücretle istihdam edilmesi gerektiğini söyledi. Erdursun, çalışanların asgari ücretle başlayıp yine asgari ücret üzerinden emekli olmasının sistemde büyük bir tıkanma yarattığını belirtti.

“Hesaplama sistemi maaşları eritti"

Yaklaşan enflasyon verilerine de dikkat çeken Erdursun, 2004 yılına kadar emekli aylıklarının hiçbir zaman asgari ücretin altında kalmadığını, ancak bugün en düşük emekli maaşının 16.888 TL, asgari ücretin ise 22.104 TL olduğunu hatırlattı. 2008’de yapılan hesaplama değişikliği ve TÜİK verilerinin maaşların erimesinde etkili olduğunu söyledi.

“Kasım ve aralık düşük gelmek zorunda”

Erdursun, yıl sonu enflasyon hedefinin tutması için kasım enflasyonunun yüzde 1, aralık ayının ise yüzde 1’in altında açıklanması gerektiğini belirtti. Aksi durumda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yüzde 31’lik yıl sonu hedefinin tutmayacağına işaret etti.

Emekliler için olası zam senaryosu

Erdursun, farklı emekli grupları için öngörülen zam oranlarını şöyle sıraladı:

SSK emeklisi: Yüzde 12,3

Bağ-Kur ve SSK için genel beklenti: Yüzde 13

Memur ve memur emeklisi: Yüzde 18,3 ile yüzde 19 aralığı

En düşük emekli maaşı: 18.960 TL – 21.000 TL bandı