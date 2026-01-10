Son Mühür - Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte tribünlerde büyük coşku yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nı dolduran on binlerce futbolsever, iki takım lehine tezahüratlarla finale yüksek tempo kazandırdı. Güvenlik önlemleri maç saatinde en üst seviyede uygulanırken, stat çevresi ve tribün girişlerinde sıkı kontroller yapıldı. Karşılaşmanın kritik anları için VAR sistemi tam kadro devrede yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı değerlendirmede tribün atmosferine dikkat çekti. Buruk, olumsuz hava şartlarına ve trafiğe rağmen taraftarların stada ulaşmasının büyük anlam taşıdığını ifade etti.

“Bu havada, bu şartlarda iki takım taraftarının stada gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Biz de sahada gerekeni ortaya koymak isteriz. Bu maçların heyecanı her zaman farklı olur. Sahada kalmak ve planlarımızı uygulamak isteriz. Rakibimizin yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışılmış bir kadromuz var” dedi.

Okan Buruk: kalede Günay tercihi

Kadro tercihine de değinen Buruk, orta sahada değişikliğe gidildiğini, kalede ise Günay Güvenç’e görev verildiğini açıkladı. “Orta sahada değişiklik yaptık. Kalede Günay’ı seçtik. Geçen sezon kupada Günay vardı. Bu nedenle yine onu tercih ettik. Uğurcan da Trabzonspor karşısında iyi performans ortaya koydu. Herkes bu maçta forma giymek ister” ifadelerini kullandı.

Domenico Tedesco: takım çok ateşli

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco da final öncesi takımın ruh haline ilişkin konuştu. Deneyimli teknik adam, futbolcuların maça yüksek motivasyonla hazırlandığını vurguladı. “Maç öncesi konuşmam yüksek sesli ve motive edici oldu. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız” dedi.

Domenico Tedesco: Birliktelik vurgusu

Tedesco, kulüp içi atmosfere de değinerek birliktelik mesajı verdi. “Birliktelik ve aile kelimelerini özellikle vurgularız. Bu kelimeleri kullanıyorsanız hissetmeniz de gerekir. Sabah gittiğiniz yerin güzel olması önemlidir. Samandıra da böyle bir yer. Orada bulunmaktan mutluluk duyarız” şeklinde konuştu.

İlk 11’ler

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

İlk düdük geldi: Süper Kupa finalinde Galatasaray-Fenerbahçe başladı.

4. dakika | Fenerbahçe gole yaklaştı!

Duran’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Günay gole izin vermedi, topu kornere çeldi. Pozisyon öncesinde Fenerbahçeli futbolcular penaltı itirazında bulundu. Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesi yönünde karar verdi.

6. dakika | Galatasaray’dan ilk tehlike

Galatasaray, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ile hızlı çıktı. Barış’ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ederson’da kaldı.

10. dakika | Fenerbahçe etkili geldi

Levent Mercan’ın sol kanada gönderdiği uzun topla buluşan Anthony Musaba, topu sürerek ceza sahasına girdi. Musaba’nın çaprazdan yaptığı vuruş auta çıktı.

12. dakika | Fenerbahçe kanattan geldi

Fenerbahçe atağında Anthony Musaba sağ kanattan orta yapmak istedi. Eren Elmalı’ya çarpan top taca çıktı.

17. dakika | Galatasaray korner kazandı

Sallai’nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Mert Müldür araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

18. dakika | Davinson Sanchez’e sarı kart

Galatasaray’da Davinson Sanchez, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

19. dakika | Fenerbahçe frikikte etkili oldu

Fenerbahçe’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu sağ ayağıyla kaleye vurdu. Barajdan dönen top tehlikeyi önledi.

21. dakika | Fenerbahçe merkezden geldi

Fenerbahçe’nin merkezden geliştirdiği atakta Marco Asensio sağ iç kulvardan sol ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahasında Davinson Sanchez araya girerek topu karşıladı.

28. dakika | Gol: Guendouzi

Fenerbahçe, Guendouzi’nin golüyle öne geçti.

31. dakika | Fenerbahçe faul kazandı

Fenerbahçe yarı alanında Leroy Sane’nin müdahalesiyle yerde kalan İsmail Yüksek için hakem Halil Umut Meler faul düdüğünü çaldı.

32. dakika | Kerem auta gönderdi

Fenerbahçe atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Yerden giden top yandan auta çıktı.

33. dakika | Sallai’ye sarı kart

Galatasaray’da Roland Sallai, Matteo Guendouzi’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

35. dakika | Icardi ile tehlike

Sağ kanatta topla buluşan Roland Sallai, sol ayağıyla ortasını yaptı. Ceza sahasında Mauro Icardi’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

36. dakika | Günay gole izin vermedi

Matteo Guendouzi’nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Jhon Duran, ceza sahası içi sağ çaprazından topu içeri çevirdi. Kale sahasında kaleci Günay Güvenç topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

37. dakika | Gol iptal edildi

Matteo Guendouzi’nin geri pasının ardından kaleci Ederson topu uzaklaştırmak istedi. Pres yapan Yunus Akgün, seken topu boş kaleye gönderdi. Ancak hakem Halil Umut Meler düdüğünü çalarak Yunus’un topa elle müdahale ettiğini işaret etti ve golü geçerli saymadı.