Son Mühür - Final karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Muhtemel 11’ler belli oldu

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Galatasaray finale nasıl geldi

Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, Süper Kupa’ya katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon yenilenen formatla dört takımın mücadele ettiği organizasyonun yarı finalinde Türkiye Kupası finalisti Trabzonspor’u 4-1 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe yarı finalde Samsunspor’u geçti

Süper Lig’i 2024-2025 sezonunda ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yarı finalde lig üçüncüsü Samsunspor ile karşılaştı. Adana’da oynanan müsabakada rakibini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran’ın golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, finalde Galatasaray’ın rakibi oldu.

Galatasaray’da iki eksik

Galatasaray’da iki futbolcu finalde forma giyemeyecek. Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nda bulunan Victor Osimhen ile Senegal forması giyen Ismail Jakobs, derbi kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe’de eksik listesi kabarık

Fenerbahçe, final maçına önemli eksiklerle çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Fred Rodrigues ile sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca’nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Milli takım kampında bulunan Youssef En-Nesyri de karşılaşmada görev alamayacak.