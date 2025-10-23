Son Mühür- Ekim ayı PPK toplantısı öncesinde 22 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 aralığında yer aldı. Ankete katılan ekonomistlerin medyan tahmini ise, faizin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50’ye çekileceği yönünde oldu.

Ekonomistler, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanını ise yüzde 37,5 olarak açıkladı. Piyasalarda bu tahmin, Merkez Bankası’nın sıkı para politikasında sınırlı gevşeme adımları atacağı yönünde yorumlandı.

Son Mühür anketinde çoğunluk “indirim” dedi

Son Mühür tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan ankete göre, katılımcıların %45’i “100 baz puan ve üzeri indirim” beklediklerini belirtti. 1.577 kişinin katıldığı ankette, “100 bp’den az indirim” diyenlerin oranı %19, “faiz değişikliği olmaz” diyenlerin oranı %25, “faiz artırımı” bekleyenlerin oranı ise %11 olarak kaydedildi.

Eylül ayında ne olmuştu?

TCMB, eylül ayındaki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine düşürmüştü. Söz konusu indirim, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş ve para politikasında yön değişikliğine dair sinyaller olarak değerlendirilmişti.

Ekim ayı faiz kararı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39.50 seviyesine düşürdü.