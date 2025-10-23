Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, 5G’ye hazır cihaz sayısının beklentilerin oldukça altında olduğunu ifade etti. Koç, “Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 50’si telefonlarının 5G uyumlu olduğunu düşünüyor ancak gerçek oran yüzde 25-26 civarında” dedi.

Bu açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun daha önceki verileriyle de örtüşüyor. Bakan Uraloğlu, Türkiye’de 85 milyon cep telefonu kullanıcısından yalnızca 22 milyonunun 5G uyumlu cihaza sahip olduğunu belirtmişti. Toplam 96 milyon mobil abone içinde, makineler arası iletişim sağlayan 11 milyon hat bulunduğu göz önüne alındığında, Türkiye’deki telefonların yaklaşık dörtte üçü 5G teknolojisini desteklemiyor.

“Geçiş süreci zamanla dengelenecek”

Turkcell Genel Müdürü Koç, bu durumun geçici olduğunu vurgulayarak 4G’ye geçiş sürecine benzer bir gelişme beklediklerini ifade etti. “On yıl önce 3G’den 4G’ye geçerken de uyumlu telefon oranı yüzde 30’du. İki yıl içinde bu oran hızla arttı. 5G’de de benzer bir süreç yaşanacak. 1 Nisan 2026 itibarıyla oran yüzde 35’e ulaşabilir” dedi.

Buna rağmen, Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcının yeni teknolojiye ilk aşamada erişemeyeceği öngörülüyor.

Zam oranı sınırlandırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 5G’ye geçiş öncesinde tüketiciyi korumak amacıyla yeni bir tavan fiyat kararı aldı. Düzenlemeye göre, taahhüt süresi sona eren abonelere uygulanacak zam oranı en fazla yüzde 32 ile sınırlandırıldı.

Bu karar, operatörlerin tarife geçişleri sırasında kullanıcıları mağdur etmemesi ve fiyat artışlarının denetim altında tutulması hedefiyle hayata geçirildi.

5G hakkında merak edilenler

1. 5G nedir ve neden önemlidir?



5G, 4.5G’ye göre 10 kata kadar daha hızlı bağlantı, düşük gecikme ve yüksek güvenlik sağlayan yeni nesil mobil iletişim teknolojisidir. Akıllı şehirler, otonom araçlar ve nesnelerin interneti (IoT) gibi sistemlerin temelini oluşturur.

2. 4.5G ile farkı nedir?



5G, saniyeler içinde yüksek çözünürlüklü film indirebilme imkânı sunar. Gecikme süresini minimuma indirerek özellikle kalabalık alanlarda daha kararlı internet sağlar.

3. Türkiye’de ne zaman başlayacak?



1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmeti ülke genelinde kullanıma açılacak. Yetkilendirme süreci 31 Aralık 2042’ye kadar devam edecek.

4. İlk kapsama alanı nereleri olacak?



İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Konya gibi büyük şehirlerde aktif olacak. Tüm Türkiye’nin kapsama alanına dahil edilmesi 1 yıl sürecek.

5. Kaç telefon 5G’ye uyumlu?



Bakanlık verilerine göre, 85 milyon kullanıcıdan yalnızca 22 milyonu 5G destekli telefona sahip.

6. Tarife değişecek mi, ek ücret olacak mı?



Mevcut tarifeler geçerli olacak, kullanıcılar 5G için ekstra ücret ödemeyecek.

7. 5G kullanıldığı nasıl anlaşılacak?



Telefon ekranında 4.5G (LTE) yerine “5G” ibaresi görülecek.

8. 5G nasıl kapatılabilir?



Kullanıcılar, operatörlerinin belirlediği numaraya SMS göndererek 5G hizmetini ücretsiz olarak devre dışı bırakabilecek.

9. Sanayiye etkisi ne olacak?



5G, sanayi sektöründe makinelerin, robotların ve sensörlerin eş zamanlı çalışmasını sağlayarak üretim verimliliğini artıracak.

10. Finans sektörünü nasıl etkileyecek?



5G, finansal işlemlerde hızı artıracak, dolandırıcılık tespitini kolaylaştıracak ve yapay zeka tabanlı hizmetlerin gelişimini destekleyecek.