Son Mühür- ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, değeri yaklaşık 15 milyon dolar olan bir malikane davası gündemde.

İstanbul’daki yalılarla kıyaslanabilecek değerdeki bu dava, ünlü şarkıcı Katy Perry’yi de yakından ilgilendiriyor. Perry, yaşlı bir iş insanıyla süren davada video konferans yöntemiyle mahkemeye ifade verdi.

Malikaneyi Bloom’un şirketi satın aldı

Mahkeme belgelerine göre, malikanenin alıcısı doğrudan Perry değil, eski sevgilisi Orlando Bloom’un şirketi. Bu durum, davalı tarafın avukatlarına “Perry’nin eve finansal katkısı olmadığı” iddiasını gündeme getirme fırsatı sundu. Katy Perry bu iddiayı reddetti ve evden kendisinin de fayda sağlayacağını dile getirdi.

“Orlando ile yollarımız ayrıldı ama aileyiz”

Mahkemede dikkat çeken açıklamalarda bulunan Perry, Bloom ile bağlarının tamamen kopmadığını vurguladı: “Orlando ile yollarımızı ayırdık ama ömür boyu aileyiz. Çocuğumuz var, bağımız kopmaz.”

Perry, Bloom ile halen finansal ortak olup olmadıklarına net bir yanıt vermese de, malikanenin ortak yaşamlarına etkisi olabileceğini ifade etti

Ayrılık Haziran’da açıklanmıştı

Çiftin ayrılığı geçtiğimiz Haziran ayında duyurulmuştu. Orlando Bloom’un Jeff Bezos’un düğününe tek başına katılması, ayrılık söylentilerini doğrulamıştı.