Son Mühür- Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında 2010’dan bu yana devam eden velayet mücadelesinde sular yeniden ısındı. İkili arasındaki dava sürerken bu kez çocuklara getirilen yurt dışı yasağı gündeme oturdu.

2010’daki protokol tartışması yeniden alevlendi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur, 2010 yılında ayrıldıklarında karşılıklı bir protokole imza atmıştı. Bu anlaşmaya göre ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz’in 18 yaşına kadar velayeti babada kalacak, anne Deniz Uğur ise çocuklarını Muhtar’ın yalısında istediği zaman görebilecekti. Protokolde ayrıca annenin çocuklarla iki gün kalabileceği şartı da yer alıyordu.

Ancak Deniz Uğur geçtiğimiz yıl bu protokole itiraz ederek çocuklarının velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Hukuk süreci devam ederken, taraflar arasında yeni bir gerginlik doğdu.

Reha Muhtar’dan sert çıkış

Reha Muhtar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ikizlerine yurt dışı yasağı konulduğunu duyurdu. Muhtar, kararın eski eşi Deniz Uğur’un başvurusu üzerine alındığını öne sürerek tepkisini dile getirdi. Ünlü gazeteci paylaşımında, “Çocuklarım artık seyahat edemeyecek. Bu karar onların özgürlüğünü kısıtlıyor” ifadelerini kullandı.