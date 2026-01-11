Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye ve dünya genelinden ziyaretçileri ağırlayan Gaziemir’deki Fuarİzmir’in çatısının akması tepkilere neden oldu. Bir fuar açışında protokolün oturacağı sandalye ve masalara yağmur suyu damlaması ‘skandal’ olarak değerlendirildi.

Metro’dan sonra Fuarİzmir’in çatısı akıyor!

Son Mühür’ün daha önce İzmir Metro istasyonlarında yaşanan çatı akıntılarını gündeme taşımasının ardından, bu kez benzer bir tablo Fuarİzmir’de ortaya çıktı. Milyarlarca liralık ulusal ve uluslararası fuarlara ev sahipliği yapan Fuarİzmir’in çatısı, açılış programı sırasında su aldı. Gaziemir’de düzenlenen fuarın açılış alanında, çatıdan damlayan suların protokol masasına ve gazetecilerin oturduğu koltuklara kadar ulaşması dikkat çekti. Yaşanan akıntı nedeniyle fuar personeli seferber oldu; masalar ve yerler defalarca silindi. Açılış programı ise bu aksaklıklar nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Fuar alanında yaşananlar, “milyarlık yatırımların yapıldığı bir merkezde bu görüntüler kabul edilebilir mi?” sorusunu da beraberinde getirdi. Katılımcılar ve davetliler, böylesine prestijli organizasyonların düzenlendiği bir alanda temel altyapı sorunlarının hâlâ çözülememiş olmasına tepki gösterdi.

İZFAŞ, “Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı!”

Öte yandan İZFAŞ Genel Müdürlüğü’ne yakın kaynaklar, çatı akıntısıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Kaynaklar, “Bu fuar binası, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde yapıldı. O dönemde yanlış bir imalat yapılmış olabilir” ifadelerini kullandı. İzmir’in vitrin projelerinden biri olarak gösterilen Fuarİzmir’de yaşanan bu durum, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımı hem de denetim süreçleriyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Metro istasyonlarının ardından fuar alanında da yaşanan çatı akıntıları, “İzmir’de büyük yatırımlar neden aynı sorunlarla anılıyor?” eleştirilerine yol açtı.

Bir gecelik yemeğe 750 bin, çatı onarımına para yok mu ?

Bir yemek için 750 bin lira harcayan İZFAŞ Genel Müdürlüğü'nün dünyaca ünlü fuarlara ev sahipliği yapan Fuarİzmir'in çatısını onarmaması eleştirilere neden oldu. Şu ana kadar İZFAŞ'ın çatı onarımı konusunda her hangi bir ihaleye veya doğrudan temine gitmediği de öne sürüldü.