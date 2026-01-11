Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, ''Saat gecenin 12’si. Cumhuriyet Halk Partisi hala Meclis’te. Size sahip çıkmayan AK Parti’yi affetmeyin.'' mesajına AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, ''Bir avuç vurguncu'' ifadesiyle cevap vermesi hareretli bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

Eyyüp Kadir İnan'ın sözlerine Ali Mahir Başarır,

''Saat gece 4’e yaklaşıyor… Meclis’te milyonlarca emeklinin hakkını savunduğumuz için bize “vurguncu” diyenlere söylüyoruz: Bak utanmaz adam, Biz CHP Grubu olarak emeklinin, yurttaşın hakkı için nöbetteyiz. Sen Erdoğan'ın referansıyla vekil olmuşsun. İzmir'de mışıl mışıl uyuyorsun'' ifadesiyle yanıt verdi.



Eyyüp Kadir İnan'dan cevap gecikmedi...



Üzerinde Göztepe logolu eşofmanıyla Ali Mahir Başarır'a seslenen Eyyüp Kadir İnan,

''Çok kısa bir şekilde Türk siyasetinin ve Gazi Meclisi'nin her zaman seviyesini düşürmeye amaç bellemiş Ali Mahir Başarır'a cevap vereceğim.

Geceliğin sersemliğiyle partimize 25 sene boyunca Gazi Meclisimizi en yüksek sorumlulukla temsil eden, en yüksek milletvekili sayısıyla temsil eden AK Parti'mize ve 25 sene boyunca bütçesini milletin iradesine sunmuş Türk siyasetinin en güçlü hareketine zalim iftirasını atanlara bir cevap vereceğim.



Bakın şunu söyleyeyim, bir zalimi arıyorsanız Ali Mahir Başarır, partinizin o kapkara geçmişine bakacaksınız. Birincisi bu. Sizin partinizin geçmişinde...

Gayet sicili bozuk ve sizin arkadaşlarınız da gayet bir şekilde bu sicili bozukluğa sadakat gösterip şu anki bu bozukluğa da devam ediyorsunuz zaten.'' ifadelerine yer verdi.



Son parti sizsiniz..



''Öte yandan bakın Sayın Ali Mahir Başarır siz emekli vatandaşlarımızdan onların hakkını savunmaktan basit olarak bahsedecek son partisiniz.'' diyen İnan,

''31 Mart 2024 seçimleri biz hatırlıyoruz, hafızamız taze... O seçimlerde İzmir'de, Tüm ilçelerinde İstanbul ve Ankara da vaatler de bulundunuz, 12 bin lira 10 Bin Lira paket destekle dayanışma kartları, işte ulaşım destekleri, su destekleri...

Billboardlara emekli vatandaşlarımızın büyüklerimizin adeta duygularını istismar edecek bir şekilde Açıklamalar yaptınız. Hangi birisi gerçekleşti? Hiçbiri.

Aksine siz şu an şehirler sorunlardan kırılırken, şehirler kronik sıkıntılara boğulmuşken, sizin daha belediye başkanlarınız işçilerin maaşını ödeyemiyor. Alın terinin karşılığını veremiyor. Temizlik işçilerinin sigortalarını yatıramıyor.'' mesajı verdi.



Phuket tatiline gönderme...



Buca Belediyesi'nde işçiler eylemdeyken Başkan Görkem Duman'ın Phuket Adası'na tatile gitmesine gönderme yapan İnan,

''Utanmadan tutup tropik adalara gidebiliyor. Zihniyetiniz bu. O ilişki rantların çok iyi biliyoruz. İstanbul'da hırsızlığın kitabını yazdınız. Bugün milletvekilinin itibarında saldırıyorsun.

Ali Mahir haddini bil haddini. Biz İzmir'in sokaklarından geliyoruz. 17 yaşımdan itibaren İzmir'in tüm sokaklarında tırnağımla kazıya Kazıya milletimizi temsil etme sorumluluğuna talip olduk.

Senin gibi pavyon masalarını delege pazarlıkları ile satın almış bir partinin eseri değiliz biz. Benim siyasi hayatımdaki en büyük referansım Sayın Cumhurbaşkanımız Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, İkinci referansım Ak Parti Gençlik Kollarıdır. O zaman ne bizi kendinle ne de çapsız arkadaşlarınla asla karıştırma.'' hatırlatmasında bulundu.