2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, Türkiye ile Almanya arasındaki mücadeleyle izlenme rekoru kırdı. Türkiye’de 18 milyondan fazla basketbolseverin takip ettiği karşılaşma, TRT'deki 4. en çok izlenen yayın oldu. Bu dev mücadele ayrıca YouTube üzerinden 2.3 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir ilgi gördü.

Türkiye'de İzlenme Rekoru

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finali, Türkiye'de büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edildi. Türkiye - Almanya finali, 18 milyondan fazla basketbolseverin ekran başına geçmesine neden oldu. Bu, finali 2025 EuroBasket'in en çok izlenen maçlarından biri haline getirirken, TRT'deki 4. en çok izlenen yayın oldu.

Almanya'da Tarihi İzlenme Oranı

Almanya ise futbol dışındaki bir spor dalında tarih yazdı. Final maçı, toplam 6 milyon izleyiciye ulaşarak son yılların en yüksek oranlarından birini elde etti. Bu izlenme oranı, Almanya'da basketbolun artan popülaritesine işaret ediyor.

YouTube'da da Büyük İlgi

Final karşılaşması yalnızca televizyon ekranlarında değil, dijital platformlarda da büyük bir ilgi gördü. YouTube üzerinden 2.3 milyon izlenme elde eden bu tarihi maç, basketbolseverlerin dijital ortamda da geniş bir katılım gösterdiğini ortaya koydu.