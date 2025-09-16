Son Mühür/Merve Turan- Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin, Türk Milli Basketbol Takımı kariyerine son verdiğini duyurdu. Son yedi yıldır ay-yıldızlı formayı terleten Larkin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal açıklamayla milli takımdan ayrıldığını kamuoyuna açıkladı.

EuroBasket 2025’te gümüşle veda

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Almanya ile oynanan finalde parkeden 88-83 mağlup ayrılan Türkiye, turnuvayı gümüş madalya ile noktaladı. Kritik karşılaşmada sergilediği etkileyici performansla öne çıkan Larkin, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada milli formaya veda ettiğini belirtti.

"Türkiye ikinci evim oldu"

Instagram hesabından yayınladığı veda mesajında Larkin, 7 yıl önce Türkiye’ye geliş sürecini ve burada yaşadığı dönüşümü anlattı. “Türkiye’ye ilk geldiğimde sadece basketbol oynamak istiyordum.

Zamanla burası yalnızca bir iş yeri değil, evim haline geldi” diyen Larkin, Türk halkının kendisine gösterdiği sevgi ve kabul için minnettarlığını dile getirdi.

"Altın olmasa da sevgi her şeye bedel"

Milli takım ile büyük başarı hedeflediklerini vurgulayan Larkin, altın madalyaya ulaşamasalar da halktan gelen desteğin her şeyin önüne geçtiğini belirtti. “Turnuvada şampiyon olamasak da gördüğümüz sevgi, madalyadan çok daha değerliydi” ifadelerini kullandı.

"Bu formayı taşımak hayatımın en büyük onurlarından biri"

Milli formayı giymenin kendisi için tarif edilemez bir onur olduğunu belirten Larkin, “Türkiye yazılı formayla sahaya çıkmak benim için bir ayrıcalıktı. Bu duyguyu kelimelere dökmek zor” dedi.

Takım arkadaşlarına, teknik ekibe ve federasyon yetkililerine teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen yıldız oyuncu, sözlerini “Her zaman Türkiye’nin bir parçası olacağım. Kalbim sizinle. Teşekkürler Türkiye” diyerek noktaladı.