Son Mühür/Begüm Mol- Ünlü oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz yıl hayatını dördüncü kez birleştirdi. Sergen, uzun süredir birlikte çalıştığı kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile nikâh masasına oturdu.

26 yaş küçük eşiyle tatil keyfi

Ünlü oyuncu, kendisinden 26 yaş küçük olan eşi Gizem Şağban ile evliliğini sürdürüyor. Çift, yoğun tempolarından arta kalan zamanda tatilin keyfini çıkarıyor.

Sosyal medyada gündem

Sergen ve Şağban’ın tatil sırasında çektikleri kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle asansörde verdikleri selfie, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Kariyerine devam ediyor

Televizyon ve tiyatro sahnesinin tanınan isimlerinden olan Burak Sergen; Aşk ve Gurur, Kara Sevda, Çukur, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz, Gülümse Kaderine, Hudutsuz Sevda, Siyah Kalp ve Kuruluş Osman gibi birçok projede rol aldı.