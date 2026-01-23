Son Mühür- Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın formasını terleten Alperen Şengün ve adem Bona bu kez rakip olarak karşı karşıya geldi.

Houston Rocket'ı konuk eden 76ers uzatmaya giden maçta sahadan 128-122'lik skorla galip ayrılan taraf oldu.

Embiid ve Maxey ağırlığını koydu...



76ers'ı galibiyete taşıyan isimler sakatlığını atlattığını gösteren Joel Embiid ve MVP adayı Tyrese Maxey oldu.

Embiid 32 sayı, 15 ribaund, 10 asist, Maxey 36 sayı, 2 ribaund, 10 asist, 3 top çalmayla oynadı.

7 dakika forma giyen Adem Bona 1 sayı, 3 ribaund ve 1 asistlik performans sergiledi.

Alperen'in çabası yetmedi...



Houston'da 38 dakika sahne alan Alperen Şengün 13 sayı, 8 ribaund, 7 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynamasına rağmen yenilgiye engel olamadı.

Kevin Durant 36 sayı, 4 ribaund, 4 asist, Amen Thompson 17 sayı, 6 ribaund, 9 asist, 3 top çalma, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 4 ribaund ve 5 asistle oynadı.



Bu sonuca rağmen Houston Batı Konferansı'nda dördüncü sırasındaki yerini korurken 76ers Doğu Konferansı'nda beşinci sırada yer alıyor.