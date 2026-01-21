Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık, Türk tenisinde unutulmaz bir ana sahne oldu. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ikinci turda gösterdiği etkileyici performansla adını tarihe yazdırdı. Anna Bondar karşısında net galibiyet

Turnuvanın ikinci turunda Macar tenisçi Anna Bondar ile karşılaşan Zeynep Sönmez, maçı baştan sona üstün götürdü. Milli raket, 6-2 ve 6-4’lük setlerle korttan 2-0 galip ayrılarak üçüncü tura yükselmeyi başardı.

Avustralya Açık’ta bir ilk: Zeynep Sönmez

Bu sonuçla birlikte Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta üçüncü tura yükselen ilk Türk sporcu olma unvanını elde etti. Genç sporcu, elde ettiği bu tarihi başarıyla Türk tenisinde yeni bir sayfa açtı.

Üçüncü turdaki rakibi belli oldu

Milli tenisçinin üçüncü turdaki rakibi de netleşti. Dünya sıralamasında 94’üncü basamakta yer alan Yuliya Putintseva, Fransız rakibi Elsa Jacquemot’yu 2-0 mağlup ederek Zeynep Sönmez ile eşleşti.

Kritik mücadele 23 Ocak’ta

Zeynep Sönmez ile Yuliya Putintseva arasında oynanacak üçüncü tur karşılaşması, 23 Ocak Cuma günü kortta olacak. Milli tenisçi, bu zorlu mücadelede de galip gelerek turnuvadaki yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.