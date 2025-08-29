2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 7 Eylül Pazar günü Konya’da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen kadroda 26 futbolcu yer alıyor.
Maç Detayları
Türkiye-İspanya mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.
İspanya’nın Aday Kadrosu
Kaleciler:
Unai Simon (Athletic Club)
David Raya (Arsenal)
Alex Remiro (Real Sociedad)
Defans:
Dani Carvajal (Real Madrid)
Pedro Porro (Tottenham)
Robin Le Normand (Atletico Madrid)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Dani Vivian (Athletic Club)
Pau Cubarsi (Barcelona)
Marc Cucurella (Chelsea)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)
Orta Saha:
Rodrigo Hernandez (Manchester City)
Martin Zubimendi (Arsenal)
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
Pedri (Barcelona)
Mikel Merino (Arsenal)
Gavi (Barcelona)
Fermin Lopez (Barcelona)
Forvet:
Alvaro Morata (Como 1907)
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
Ferran Torres (Barcelona)
Dani Olmo (Barcelona)
Lamine Yamal (Barcelona)
Nico Williams (Athletic Club)
Yeremy Pino (Villarreal)
Jesus Rodriguez (Como 1907)a