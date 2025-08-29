2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 7 Eylül Pazar günü Konya’da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İspanya’nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Luis de la Fuente tarafından belirlenen kadroda 26 futbolcu yer alıyor.

Maç Detayları

Türkiye-İspanya mücadelesi, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

İspanya’nın Aday Kadrosu Açıklandı 1

İspanya’nın Aday Kadrosu

Kaleciler:

  • Unai Simon (Athletic Club)

  • David Raya (Arsenal)

  • Alex Remiro (Real Sociedad)

Defans:

  • Dani Carvajal (Real Madrid)

  • Pedro Porro (Tottenham)

  • Robin Le Normand (Atletico Madrid)

  • Dean Huijsen (Real Madrid)

  • Dani Vivian (Athletic Club)

  • Pau Cubarsi (Barcelona)

  • Marc Cucurella (Chelsea)

  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Orta Saha:

  • Rodrigo Hernandez (Manchester City)

  • Martin Zubimendi (Arsenal)

  • Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)

  • Pedri (Barcelona)

  • Mikel Merino (Arsenal)

  • Gavi (Barcelona)

  • Fermin Lopez (Barcelona)

Forvet:

  • Alvaro Morata (Como 1907)

  • Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

  • Ferran Torres (Barcelona)

  • Dani Olmo (Barcelona)

  • Lamine Yamal (Barcelona)

  • Nico Williams (Athletic Club)

  • Yeremy Pino (Villarreal)

  • Jesus Rodriguez (Como 1907)a

Kaynak: İHA