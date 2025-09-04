Son Mühür - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavını bu akşam Gürcistan karşısında verecek. Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Gruptaki bir diğer maçta ise saat 21.45’te Bulgaristan ile İspanya karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçını 7 Eylül Pazar günü Konya’da İspanya’ya karşı oynayacak.

Hedef: Dünya Kupası

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 16 takım katılacak. Kasım ayında tamamlanacak Avrupa Elemeleri sonucunda, gruplarını birinci sırada bitiren 12 takım doğrudan Dünya Kupası vizesi alacak. Kalan 4 kontenjan ise, grup ikincisi 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen 4 takım arasında oynanacak play-off maçlarıyla belirlenecek. Bu karşılaşmalar, 2026 yılının Mart ayında yapılacak.

Muhtemel 11'ler belli oldu

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Eren, Orkun, Hakan, Yunus, Arda, Kenan, Kerem.

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochosvili, Azarovi, Kochorashvili, Gagnidze, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Thiatishvili, Mikautadze.