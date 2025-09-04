Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan müsabakaya milliler iyi bir başlangıç yaparak ilk çeyreği 19-18 önde kapattı. Ancak Sırbistan'ın sert savunması karşısında zorlanan Ay-Yıldızlılar, soyunma odasına 49-46 geride girdi. İkinci yarıda toparlanan takım, Alperen Şengün ve Larkin'in etkili performanslarıyla son çeyreğe 74-73 önde girmeyi başardı. Son periyottaki büyük çekişmenin ardından, 12 Dev Adam parkeden 95-90 galip ayrıldı.

Şengün ve Larkin'den Muhteşem Performans

Maçın en dikkat çeken isimleri Alperen Şengün ve Larkin oldu. Tribünlerin "MVP" tezahüratlarıyla coşan Alperen, 28 sayı, 13 ribaund ve 8 asistlik performansıyla triple-double'a yakın bir oyun sergiledi. Larkin ise 23 sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Takım ve Teknik Heyetten Yorumlar

Maçın MVP'si seçilen Alperen Şengün, galibiyetin önemine vurgu yaparak, "Bundan sonraki her maç zor. Kaybedersek eve gidiyoruz ve biz burada kalmak istiyoruz" dedi.

Başantrenör Ergin Ataman ise takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu çocuklarla gurur duyması lazım. Tarihi değiştirdik! Bu takım madalya adayı, her yere gidebilir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tebrik

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihi başarısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir tebrik mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takımı yürekten tebrik eden Erdoğan, 12 Dev Adam'a son 16 turunda ve final yolunda başarılar diledi.

A Grubu'nu 5'te 5 yaparak tamamlayan 12 Dev Adam, çeyrek finale yükselmek için cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak. İsveç, tarihinde ilk kez son 16 turunda mücadele edecek.