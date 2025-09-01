Son Mühür - Bugün Türkiye açısından spor açısından kritik bir gün. A Milli Erkek Basketbol Takımı ile A Milli Kadın Voleybol Takımı önemli karşılaşmalara çıkıyor. Erkek Basketbol Milli Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu’ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşılaşacak. Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Arena Riga’da oynanacak mücadele saat 14.45’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Grupta oynadığı 3 maçı da kazanarak son 16 turunu garantileyen Türkiye, lider konumda. Estonya ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alıyor.

Çeyrek final için sahaya çıkcağız

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Grup aşamasını 3 galibiyetle namağlup tamamlayan Filenin Sultanları, son 16 turunda bugün saat 16.30’da Bangkok’ta D Grubu’nu ikinci bitiren Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Milliler, Slovenya’yı mağlup etmesi durumunda çeyrek finale adını yazdıracak ve ABD-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.