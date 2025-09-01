Son Mühür - Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho’nun ayrılık süreci konuşulmaya devam ediyor. Ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Portekizli teknik direktöre kararın bir zarf aracılığıyla iletildiğini ileri sürdü.

NOW Spor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan ünlü futbol yorumcusu Ersin Düzen, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ayrılık kararını odasındaki bir zarf aracılığıyla öğrendiğini iddia etti:

"Siz nasıl veda edildiğini biliyor musunuz Mourinho'ya? Samandıra'daki odasına gidiyor. Masasında bir zarf görüyor...Zarfı açıyor ve işinize son verilmiştir yazısını görüyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'ya bir kağıt parçasıyla veda etmiş"

En kısa dönemi oldu

Jose Mourinho’nun kariyerinde en kısa süre görev yaptığı takım Fenerbahçe oldu. İşte Mourinho’nun farklı takımlarda çalıştığı maç sayıları: Fenerbahçe 62 maç, Tottenham 86 maç, Porto 100 maç, Inter 108 maç, Roma 113 maç, Manchester United 151 maç, Real Madrid 178 maç ve Chelsea 328 maç.

Performansı

Fenerbahçe’de 62 maçta görev yapan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde etti. Portekizli teknik direktör, 2.02 puan ortalamasıyla dikkat çekti.