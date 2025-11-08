Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Corendon Airlines Stadı’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar üstün oyunuyla sahadan üç puanla ayrıldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN DAKİKALARI

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 2. dakikada Abraham’ın golüyle öne geçti. 27. dakikada Cengiz Ünder’in kullandığı köşe vuruşunda Djalo’nun kafa golüyle fark ikiye çıktı. Antalyaspor, 52. dakikada Boli ile farkı bire indirse de 81. dakikada Jota’nın golü maçın skorunu belirledi: 1-3.

Maçta Antalyaspor kalecisi Abdullah Yiğiter kritik kurtarışlar yapsa da Beşiktaş’ın gol yollarındaki etkinliğini durduramadı.

MAÇIN DETAYLARI

Antalyaspor’da Boli, Saric ve Abdülkadir Ömür öne çıkan isimler olurken, Beşiktaş’ta Abraham, Djalo ve Cengiz Ünder maç boyunca etkili performans sergiledi.

Sarı kart gören oyuncular ise Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı, Abdülkadir Ömür ve Soner Dikmen, Beşiktaş’tan ise Jota oldu.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde puanını artırarak üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, Antalyaspor ise sahasında kaybettiği üç puanla zor günler yaşamaya devam etti.