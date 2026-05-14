Son Mühür - İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919 sabahı, emperyalist güçlere karşı sıktığı ilk kurşunla Milli Mücadele’nin fitilini ateşleyen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, yarın (15 Mayıs 2026 Cuma) anılacak. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından yapılan açıklamada; Hasan Tahsin’in sadece bir gazeteci değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin en önemli neferlerinden biri olduğu vurgulandı. Meslek onuru ve basın özgürlüğü için bu tarihi sorumluluğa sahip çıkma çağrısı yapılan duyuruda, tüm meslektaşlar ve İzmir halkı anma törenine davet edildi.

Anıtı başında anılacak

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan anma etkinliği duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:

''KURTULUŞUN YOLUNU ARALAYAN ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN’İ ANIYORUZ

15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında istilacı güçlere karşı ‘İlk Kurşun’u atarak Milli Mücadele’nin kıvılcımını yakan, mesleğimizin ölümsüz simgesi ‘Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i yarın (15 Mayıs 2026 Cuma) kıvançla anacağız.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin İzmirli gazetecilerin onuru, meslekte bağımsızlık mücadelesinin neferidir.

Basın özgürlüğüne inanan tüm meslektaşlarımız geliniz; Hasan Tahsin’in bağımsızlık mücadelesine sahip çıkalım.

YER: Konak-Atatürk Meydanı İlk Kurşun Anıtı önü

SAAT: 11:00

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ YÖNETİM KURULU''