Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Milli Mücadele meşalesini yakan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i anmak için Konak’ta toplanıyor. 15 Mayıs 1919 sabahı işgalci birliklere karşı sıktığı 'İlk Kurşun' ile bağımsızlık direnişini başlatan Hasan Tahsin, şehadetinin yıl dönümünde İlk Kurşun Anıtı önünde düzenlenecek törenle yad edilecek.

Konak Meydanı’nda buluşulacak

İzmirli gazeteciler için bir onur vesilesi olan anma etkinliği, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek. Konak Atatürk Meydanı'ndaki anıtın önünde buluşacak olan basın mensupları ve vatandaşlar, sadece bir kahramanı anmakla kalmayacak ve aynı zamanda mesleki bağımsızlık ve özgürlük iradesini de yeniden beyan edecek. İGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan çağrıda, bu anlamlı günde Hasan Tahsin'in mirasına sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluk olduğunun altı çizildi.

Hasan Tahsin gazeteci kimliğiyle sembol niteliğinde

Hasan Tahsin, sadece bir silahlı direnişin değil, aynı zamanda kalemini teslim etmeyen bir hürriyet mücadelesinin sembolü olarak görülüyor. İzmir'in işgal edildiği o karanlık günde gösterdiği cesaret, bugün hala basın özgürlüğüne inanan meslektaşları için kutup yıldızı vazifesi görüyor. Attığı o ilk mermi, sadece bir istilacıya karşı değil, bir milletin uyanışına yönelik sıkılmıştı.

Tüm vatandaşa davet

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yayınladığı mesajla basın özgürlüğü ve bağımsızlık idealine gönül veren herkesi törene davet etti. Mesleğin ölümsüz simgesini anmanın kıvancını yaşadıklarını belirten Cemiyet yönetimi, "Hasan Tahsin'in bağımsızlık neferi olma ruhunu bugün de yaşatıyoruz," ifadeleriyle katılımın önemine değindi.

