Aydın’ın tarihi ve kültürel mirasına değer katacak önemli bir proje için çalışmalar başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla, Aydın Tekstil alanında restorasyonu tamamlanan bölümde Milli Mücadele Müzesi hayata geçirilecek.

Yaklaşık 1200 metrekare kapalı alanda modern müzecilik anlayışıyla tasarlanacak müze, Kurtuluş Savaşı yıllarında Aydın ve Ege Bölgesi’nde verilen mücadeleyi gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kahramanlık hikâyeleri yeni nesillere aktarılacak

Müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği bağımsızlık mücadelesi ile Aydın halkının destansı direnişi ziyaretçilere aktarılacak. Çocuklar ve gençler için özel olarak kurgulanacak alanlarda, dönemin ruhu interaktif deneyimlerle yaşatılacak.

Yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilecek projede, tarihi dokusu korunarak restore edilen fabrika binası kullanılacak. Böylece hem şehrin belleğine katkı sağlanacak hem de kültürel turizme önemli bir ivme kazandırılacak.

Dijital sergiler ve interaktif alanlar

Müze içinde, döneme ait belgeler, fotoğraflar ve objelerin yanı sıra 3 boyutlu dijital sunumlar da yer alacak. Ziyaretçilerin tarihî atmosferi birebir deneyimlemesine olanak tanıyacak bu alanlar, müzeyi klasik bir sergi mekânının ötesine taşıyacak.

Çerçioğlu: “Hem kültürel hem turistik bir yatırım”

Projeyle ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, müzenin yalnızca kültürel bir girişim değil, aynı zamanda turizme katkı sağlayacak bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Çerçioğlu, “Milli Mücadele Müzesi tamamlandığında ulusal ölçekte ses getirecek. Hem Aydın’ın tarihi kimliği daha görünür olacak hem de kentimize gelen ziyaretçiler için unutulmaz bir kültür durağı oluşturulacak” dedi.a