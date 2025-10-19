Son Mühür- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 2025 sezonunda kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti. İspanya’nın Jerez Pisti’nde düzenlenen son yarışta üçüncü olan Toprak, üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Superpole kazasıyla başladı, podyumla bitirdi

Günün erken saatlerinde yapılan superpole yarışında İtalyan sürücü Nicolo Bulega tarafından pist dışına atılan Toprak, ana yarışa 10. cepten başlamak zorunda kaldı. Ancak müthiş bir çıkış yapan Türk pilot, ilk turlarda sekizinciliğe, ardından beşinciliğe yükselerek yarışın en çok sıra kazanan ismi oldu.

Yarışın galibi Bulega, şampiyon Toprak

Yarışa Bulega pole pozisyonundan başlasa da, liderliği kısa sürede Alvaro Bautista aldı. Mücadele boyunca temposunu koruyan Toprak, 12 tur kala podyuma yerleşti ve damalı bayrağı üçüncü sırada geçti.

Yarışı Bulega kazanırken, Bautista ikinci, Xavi Vierge dördüncü, Andrea Locatelli beşinci oldu. Bahattin Sofuoğlu ise 15. sırada finiş gördü.

BMW’ye üst üste ikinci şampiyonluk

2024 sezonunda BMW Rokit Motorrad takımıyla tarih yazan Toprak, bu sezon da aynı takımla üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazandı. İstikrarlı temposu, agresif sürüşü ve üstün viraj hakimiyetiyle fark yaratan milli sporcu, sezonu zirvede tamamladı.