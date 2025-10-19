Son Mühür- Son Avrupa Şampiyonası'nda Tükiye karşısında sahada ummadığı bir sonuçla ayrılan Yunanista Milli Takımı'nın formasını terleten Antetokounmpo kardeşler NBA'de ilk kez karşılaşılan bir durumun başrol oyuncusu olmayı başardı.

NBA tarihinde, üç kardeşin aynı anda aynı takımda oynadığı ilk örnek, Milwaukee Bucks takımıyla Antetokounmpo kardeşler arasında gerçekleşti.

NBA'in sezon öncesi karşılaşmalarında Bucks'ın üç kardeş oyuncusu aynı anda sahada yer aldı.

Dördüncü kardeş şimdilik yok...



NBA'in yıldızları arasında yer alan Giannis'in ardından kardeşi Thanis de son beş sezondur Bucks forması giyiyordu.

28 yaşındaki kardeşleri Alex de bu sezon Milwaukee Bucks'la anlaştı.

Dört kardeş olan Antetokounmpo kardeşlerden şu anda sadece Kostas başka bir takımda mücadele ediyor.

NBA'da daha önce de üç kardeş aynı anda forma giymişti. Holiday kardeşlerdenJrue, Justin ve Aaron'la, Jones kardeşlerden Caldwell, Major ve Will aynı sezonda farklı takımlarda mücadele etmişlerdi.