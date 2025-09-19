Galatasaray Kulübü, yıllık olağan genel kurul toplantısının 11 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacağını duyurdu. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 18 Ekim’de çoğunluk aranmadan toplanacak.

Galatasaray Kulübü, 2025 yılına ait yıllık olağan genel kurul toplantısının tarihini resmi olarak duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada, toplantının 11 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantı süreci ve çoğunluk durumu belirlendi

Kulüp açıklamasında, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda, genel kurulun 18 Ekim Cumartesi günü aynı saat ve mekânda çoğunluk aranmaksızın yapılacağı ifade edildi. Bu düzenleme, üyelerin katılımını kolaylaştırmak ve kararların alınmasını hızlandırmak amacıyla planlandı.