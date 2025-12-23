Son Mühür- Günün her saatinde tüketilen çayda hile iddiaları yeniden gündemde. Bazı firmaların, çaya doğal olmayan bir “tavşan kanı” rengi kazandırmak için gıda boyası kullandığı tespit edildi. Yetkililerin açıkladığı bulgular, tüketiciler açısından hem güven hem de sağlık endişelerini artırdı.

2025’te 9 ithal çayda boya tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi’ne göre, 2025 yılında 9 ithal firmanın çayında gıda boyası saptandı.

Mevzuata göre çayda boya ve aroma kullanımı kesinlikle yasak. Buna rağmen yapılan denetimler, bazı ürünlerde yasa dışı uygulamaların sürdüğünü ortaya koydu.

Tüketici için ayrım zor

Hileli çayı evde kesin olarak ayırt etmek zor olsa da uzmanlar, etiketli ve kayıtlı ürünlerin tercih edilmesini öneriyor. Bunun yanı sıra, demleme sırasında renk ve berraklık tüketicinin elindeki önemli ipuçları arasında yer alıyor.

Berraklık en önemli ipucu

NTV'nin haberine göre; Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Çayı elinize aldığınızda, kendine has kırmızı tonuyla bardağın diğer tarafını şeffaf biçimde gösterebilmesi gerekir. Doğal çay, puslu bir görüntü oluşturmaz. Berraklık, tüketicinin elindeki son kozlardan biridir” dedi.

Mevzuat net

Uzmanlar, yürürlükteki çay tebliğini hatırlatarak, çay üretiminde hiçbir şekilde gıda boyası ya da aroma kullanılmasının mümkün olmadığını vurguluyor. Bu tür katkılar, ürünün doğal yapısını bozduğu gibi tüketici sağlığını da riske atıyor.

Kısa vadede alerji, uzun vadede ciddi hastalıklar doğurabilir

Gıda boyalarının tüketimi; alerjik reaksiyonlar, kaşıntı ve sindirim sorunları gibi kısa vadeli etkilere yol açabiliyor. Uzmanlara göre uzun vadede ise kanser dahil olmak üzere daha ciddi sağlık sorunları gündeme gelebiliyor.