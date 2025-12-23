Günlerdir kamuoyunun gündeminde yer alan uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan film yapımcısı Umut Evirgen ile “Kütüphane” adlı mekanın işletme müdürü Ali Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltıların ardından adliyeye sevk edildiler

Soruşturma çerçevesinde dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan iki isim hakkında tutuklama talebinde bulunulmadı.

Savcılık kararı: Adli kontrolle serbestlik

Savcılık ifadelerinin ardından Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karar doğrultusunda şüphelilerin yargı sürecinin tutuksuz şekilde devam edeceği öğrenildi.

Soruşturmanın merkezindeki mekan: “Kütüphane”

Soruşturma, kamuoyunda “ünlülerin uğrak yeri” olarak bilinen Kütüphane adlı mekana yönelik iddialarla gündeme gelmişti. Mekanda “uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanımına olanak sağlandığı” iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, bu kapsamda işletme müdürü Ali Yaşar Koz gözaltına alınmıştı.

Umut Evirgen Zorlu PSM’de gözaltına alındı

Film yapımcısı Umut Evirgen’in ise, eşi Alina Boz’un başrolünde yer aldığı “Palamut Zamanı” adlı tiyatro oyununun temsili için bulunduğu Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltı işlemi, temsilden hemen önce gerçekleştirildi.

Daha önce de ifade vermişti

Öte yandan Umut Evirgen’in evine geçtiğimiz haftalarda da polis ekiplerince baskın yapıldığı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisi ortaya çıktı. Bu gelişme, soruşturmanın bir süredir çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü gösterdi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini belirtirken, yeni gözaltı ya da adli işlemlere ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dosya kapsamındaki delillerin incelenmesi ve adli sürecin ilerleyen aşamalarında yeni kararların gündeme gelebileceği ifade ediliyor.