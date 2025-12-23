Son Mühür- Başörtüsü takarak çektiği bir video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç, cezaevinden gazeteci İsmail Saymaz’a mektup gönderdi.

Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Övüç, yaşadığı sürece anlam veremediğini belirterek, en büyük isteğinin Özgür Özel’in kendisini ziyaret etmesi olduğunu ifade etti.

Tutuklama süreci köşe yazısında gündeme geldi

Gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Murat Övüç’ün tutuklanmasına ilişkin detaylara yer verdi. Saymaz, daha önceki yazısında Övüç’ün başörtüsü takarak video çekmesi sonrası “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Cezaevinden gönderilen mektup ortaya çıktı

Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Övüç, avukatı Çağdaş Çelik aracılığıyla İsmail Saymaz’a bir mektup ulaştırdı. Övüç, mektubunda yaşadığı sürecin kendisi açısından halen anlaşılmaz olduğunu belirtti.

“Tek isteğim Özgür Özel’in beni ziyaret etmesi”

Övüç mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Hala şoktayım. Suçumun ne olduğunu bilmiyorum. Burada tek isteğim, Özgür Özel’in gelip beni ziyaret etmesi.”

Gözaltı ve adliye sürecini anlattı

Murat Övüç, mektubunda gözaltı ve tutuklama sürecini de detaylarıyla aktardı. Cumartesi gecesi saat 03.20’de evine gelen ekipler tarafından gözaltına alındığını belirten Övüç, geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdiğini yazdı.

Pazar günü saat 11.00’de Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildiğini belirten Övüç, şu ifadeleri kullandı: “Denetimli serbestlikle çıkacağımızı düşünürken hâkime hanımın ‘Tutuklansın’ demesi beni şok etti.”

“Metris’te bana herkes iyi davranıyor”

Tutukluluğunun ardından Metris Cezaevi’ne gönderilen Murat Övüç, cezaevi koşullarına ilişkin de bilgi verdi. Övüç, burada kendisine iyi davranıldığını belirterek, “Metris’te herkes çok iyi davranıyor bana. Koşullar gayet iyi” ifadelerini kullandı.

“20 saniyelik bir video için buradayım”

Övüç, tutuklamaya gerekçe gösterilen videoya ilişkin ise şu açıklamayı yaptı: “20 saniyelik bir video. Almanya’dan Türkiye’ye dönerken çekilmişti. Almanya çok soğuktu. Şalımı soğuktan korunmak için başıma çektim. Galiba bunun için buradayım.”

“Psikolojim çok iyi değil”

Yılbaşında doğum günü olduğunu hatırlatan Murat Övüç, bu süreci evinde geçirmek istediğini dile getirerek mektubunu şu sözlerle tamamladı:

“Doğum günüm yılbaşında, umarım evde geçiririm. Neden içerideyim, inanın ben de bilmiyorum. Bir an evvel çıkmak istiyorum. Psikolojim çok iyi değil.”