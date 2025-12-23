Türkiye ile Balkanlar'ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Karadağ arasındaki seyahat trafiğinde önemli bir engel daha kalkıyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından paylaşılan son bilgilere göre, bir süredir askıda olan vizesiz giriş imkanı Türk vatandaşları için tekrar hayata geçiriliyor. İki ülke arasındaki diplomatik temasların ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından alınan bu karar, hem turizmciler hem de sık seyahat eden vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bakanlık kaynakları doğruladı: Kapılar bu hafta açılıyor

Diplomatik koridorlardan sızan bilgilere göre, vize serbestisine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığı ve resmi onay süreçlerinin nihayete erdiği belirtiliyor. Karadağ hükümetinin, Türk pasaportu hamillerine yönelik vize muafiyetini yeniden aktive etme kararı aldığı vurgulanırken, uygulamanın hayata geçeceği takvim de netleşmeye başladı. Söz konusu serbest geçiş rejiminin, içinde bulunduğumuz hafta sona ermeden uygulamaya konulacağı ve sınır kapılarında gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Olaylar, Ekim ayında bir vatandaşın sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğramasıyla patlak vermişti. Saldırının faili veya failleri hakkındaki iddiaların Türk vatandaşlarına yönelmesi, yerel halk arasında infiale neden olmuştu. Bıçaklanma olayının hemen ardından bölgede toplanan kalabalık gruplar, yabancı uyruklu kişilere ve özellikle Türk vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleri başlatmıştı. Kısa sürede büyüyen olayların ardından Karadağ Türk vatandaşlara sağlanan vize serbestisini süresiz askıya almıştı.